"فيفا" يلوم مارادونا بسبب تعليقات "السرقة"

قال (فيفا) إنه "يلوم بشدة" الأرجنتيني دييجو مارادونا على تعليقاته بأن فوز إنجلترا على كولومبيا في دور الستة عشر لكأس العالم كان سرقة، وإن الحكم مارك جايجر لم يكن على مستوى الحدث.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان الخميس، "بعد التعليقات التي أدلى بها دييغو أرماندو مارادونا… يلوم فيفا بشدة الانتقادات لأداء حكام المباراة الذي يعتبره إيجابيا في مباراة صعبة ومشوبة بالعواطف".

وأضاف "يعتبر فيفا أيضا التعليقات الإضافية والتلميحات غير ملائمة تماما ولا أساس لها على الإطلاق".

وفازت إنجلترا بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة مليئة بالنزاعات والاحتجاجات على الحكم والتمثيل وادعاء الإصابة.

وقال "فيفا" إنه يفعل "كل شيء في قوته من أجل ضمان أن تكون مبادئ اللعب النظيف والنزاهة والاحترام في المقدمة في هذه البطولة".

وفي هذا السياق، قال "فيفا" إنه "يأسف بشدة لقراءة مثل هذه التعليقات من لاعب كتب تاريخ رياضتنا".

وقال مارادونا إن فوز إنجلترا كان "سرقة ضخمة" وإن جايجر "لم يكن من المفترض أن يدير مباراة بهذا الحجم"، وأضاف: "جايجر أمريكي، يا لها من مصادفة".