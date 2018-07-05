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رياضة

صورة محمد صلاح تثير الجدل على مواقع التواصل

5/7/2018

أثارت صورة نشرها نجم كرة القدم المصري محمد صلاح على حسابه على إنستغرام وهو يقرأ أحد الكتب جدلا كبيرا، بعد أن قال البعض إن الكتاب الذي يقرأه يحمل عنوان "فن اللامبالاة".

ولم تُظهر الصورة التي نشرها صلاح اسم الكتاب، ولكن ظهرت كلمة "مانسون" بالإضافة إلى اللون البرتقالي للغلاف، ما دفع متابعيه إلى البحث عن كتاب يتفق مع الصورة التي ظهرت.

ونشر متابعون صورة لكتاب يحمل اسم "فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف" للمؤلف الأمريكي مارك مانسون.

وحصلت الصورة على أكثر من مليون ونصف مليون إعجاب وأكثر من 14 ألف تعليق.

وأثار صلاح الجدل قبل أيام بعد أن نشر تغريدة قال فيها "قد يظن البعض أن الأمر قد انتهى ولكن الأمر لم ينته بعد.. نحتاج إلى تغيير"، وذلك في أعقاب خروج مصر من مونديال روسيا بدون نقاط من المرحلة الأولى.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن صلاح وقع عقدا "طويل الأمد" مع نجمه المصري الذي قدم موسما مذهلا مع النادي وقاده إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا.

وتوج صلاح بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي بالإضافة إلى حصوله على لقب هداف المسابقة بعد أن سجل 32 هدفا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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