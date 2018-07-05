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صحف: قميص رونالدو في يوفينتوس جاهز للطرح في الأسواق

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد
كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد
5/7/2018

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تم إعداده له من قبل مسؤولي يوفينتوس الإيطالي فور الإعلان الرسمي عن التعاقد بات جاهزًا للطرح في الأسواق.

ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية الأربعاء، فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا لقميص رونالدو الذي يحمل الرقم 7 في إشارة إلى اقتراب النجم البرتغالي من الاحتراف في يوفينتوس.

واكتفى لوتشاينو موجي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس بالقول في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالقول "أعتقد أن كريستيانو رونالدو وقع بالفعل مع يوفنتوس وقام بالفحوصات الطبية في بافاريا".

ولم يصدر نادي ريال مدريد بيانًا يؤكد خلاله صحة الأنباء المتداولة حول انتقال رونالدو ليوفينتوس من عدمه خاصة، وأنه ما زال مرتبطًا بعقد مع النادي ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي الملكي.

كما لم يعلن النادي الإيطالي عن إتمامه صفقة التعاقد مع رونالدو.

وكان البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "تشيرينغيتو دي خوجونيس" قد قال إن الملكي وافق على بيع الدون لنادي "السيدة العجوز" مقابل مئة مليون يورو (120 مليون دولار).

وأضاف البرنامج أن عقد رونالدو يمتد حتى 2022 وسيتقاضى ثلاثين مليون يورو سنوياً.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية الثلاثاء إلى أن العلاقة بين رونالدو والنادي أصبحت في أسوأ أحوالها، الأمر الذي قد يمهد لانتقال اللاعب إلى صفوف "اليوفي" الذي يرغب بشدة في ضمه.

وانتقل رونالدو لريال مدريد قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2008 في صفقة قياسية بلغت 105 مليون دولار.

وأصبح رونالدو الهداف التاريخي للملكي برصيد 451 هدفًا، وتوّج بلقب الدوري الإسباني (الليغا) مرتين، ودوري أبطال أوربا أربع مرات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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