البث الحي
رياضة|روسيا

شاهد: "مونديال" خاص باللاجئين في موسكو للتذكير بمعاناتهم

4/7/2018

شارك لاجئون مقيمون في روسيا في فعالية كرة قدم للتذكير بالمعاناة التي يواجهونها، فيما تستضيف البلاد أكبر حدث رياضي في العالم.

ونظمت وكالة "فير نيتورك" العالمية بالتعاون مع منظمة العون المدني الروسية الفعالية في موسكو الثلاثاء، شارك فيها لاجئون مقيمون في روسيا.

والدورة التي أقيمت في قلب العاصمة الروسية غير بعيد من الميدان الأحمر، هدفت للتذكير بالمعاناة التي يواجهها اللاجئون في البلاد التي تستضيف المونديال هذه الأيام.

وشارك في المنافسات لاجئون من سوريا والكاميرون وزيمبابوي وساحل العاج، ارتدوا قمصان مكتوب عليها "مرحبًا باللاجئين".

وانضم لأحد الفرق الأربعة المتنافسة مسؤول مكافحة العنصرية في الاتحاد الروسي لكرة القدم قائد منتخب روسيا السابق اليكسي سميرتين.

وقال محمد شحود، وهو لاجئ من سوريا، إنه شارك في الدورة لكي يثبت للجميع أن لا فرق بين البشر سواء كانوا عربًا أو أوربيين أو من أي مكان آخر في العالم.

وقالت سفيتلانا غانوشكينا، رئيسة منظمة العون المدني الروسية الخيرية "نظمنا هذه الفعالية مع فير (منظمة كرة القدم ضد العنصرية في أوربا) لكي نوضح أن اللاجئين لا يختلفون عن الآخرين: يمكن أن يكونوا عباقرة ويمكن أن يكونوا رياضيين عظيمين".

وتابعت "نهدف من خلال هذه الفعالية إلى لفت الانتباه إلى مشكلة العنصرية في العالم وفي روسيا".

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من رياضة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)