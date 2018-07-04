شاهد: "مونديال" خاص باللاجئين في موسكو للتذكير بمعاناتهم

شارك لاجئون مقيمون في روسيا في فعالية كرة قدم للتذكير بالمعاناة التي يواجهونها، فيما تستضيف البلاد أكبر حدث رياضي في العالم.

ونظمت وكالة "فير نيتورك" العالمية بالتعاون مع منظمة العون المدني الروسية الفعالية في موسكو الثلاثاء، شارك فيها لاجئون مقيمون في روسيا.

والدورة التي أقيمت في قلب العاصمة الروسية غير بعيد من الميدان الأحمر، هدفت للتذكير بالمعاناة التي يواجهها اللاجئون في البلاد التي تستضيف المونديال هذه الأيام.

وشارك في المنافسات لاجئون من سوريا والكاميرون وزيمبابوي وساحل العاج، ارتدوا قمصان مكتوب عليها "مرحبًا باللاجئين".

وانضم لأحد الفرق الأربعة المتنافسة مسؤول مكافحة العنصرية في الاتحاد الروسي لكرة القدم قائد منتخب روسيا السابق اليكسي سميرتين.

وقال محمد شحود، وهو لاجئ من سوريا، إنه شارك في الدورة لكي يثبت للجميع أن لا فرق بين البشر سواء كانوا عربًا أو أوربيين أو من أي مكان آخر في العالم.

وقالت سفيتلانا غانوشكينا، رئيسة منظمة العون المدني الروسية الخيرية "نظمنا هذه الفعالية مع فير (منظمة كرة القدم ضد العنصرية في أوربا) لكي نوضح أن اللاجئين لا يختلفون عن الآخرين: يمكن أن يكونوا عباقرة ويمكن أن يكونوا رياضيين عظيمين".

وتابعت "نهدف من خلال هذه الفعالية إلى لفت الانتباه إلى مشكلة العنصرية في العالم وفي روسيا".