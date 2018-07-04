الفائزون والخاسرون في دور الـ 16 بمونديال روسيا

بعد انتهاء مباريات دور الـ 16 في نهائيات كأس العالم التي تجري حاليا في روسيا، تسابقت الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة في تحديد الفائزين والخاسرين في هذه الجولة من التصفيات.

ووفقا لموقع "ذا سكور" الكندي المتخصص في التغطيات الرياضية فإن لاعب المنتخب البلجيكي مروان فلايني،الذي يلعب محترفا في منطقة خط الوسط لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يأتي على رأس الفائزين في هذه الجولة من تصفيات كأس العالم .

وحقق مروان فيلايني هدف التعادل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 74 بعد نحو عشر دقائق من مشاركته في اللعب بديلا عن اللاعب دريس ميرتنز لتنتهي المباراة بفوز بلجيكي مستحق على فريق الساموراي بثلاثة أهداف نظيفة مقابل هدفين.

ثلاثي نادي باريس سان جيرمان

اللاعب كيليان مبابي الذي سجل ثنائية، قادت منتخب فرنسا لفوز مثير على الأرجنتين بنتيجة 4-3، ليتجاوز عقبة كبيرة، ويتأهل لاختبار لاتيني جديد أمام الأوروغواي، في دور الثمانية .

اللاعب إدينسون كافاني: سجل هدفي الفوز في مرمى منتخب البرتغال، ليقود الأوروغواي، لفوز ثمين بنتيجة 2-1، ويصعد لملاقاة فرنسا في دور الثمانية .

اللاعب توماس مونييه الظهير الأيمن لمنتخب بلجيكا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أحرز الهدف الثالث من كرة مرتدة وصفت بأنها أجمل مرتدة في تصفيات 2018 حتى الآن ليعلن فوز بلجيكا علي اليابان في هذه الجولة من التصفيات.

كما حدد الموقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره من أبرز الفائزين، وقال إن بوتين إذا قرر في يوم ما أن يتخلي عن كونه رئيسا، فإنه مسيرة مهنية طويلة ومثمرة في مجال قيادة المسؤولين عن التنظيم في تصفيات كأس العالم المقبلة ستكون فى انتظاره.

علي الجانب الآخر، حددت مواقع رياضية متخصصة قائمة الخاسرين في هذه الجولة من التصفيات وهم:

كاسيميرو، لاعب خط الوسط بمنتخب البرازيل، الذي حصل على بطاقة صفراء في مباراة المكسيك، ستحرمه من المشاركة في مباراة واحدة في دور الثمانية مما سيضع صخرة وسط ريال مدريد الإسباني، مدرب فريق السامبا في أزمة فنية لإيجاد بديل يسد فجوة غيابه. منتخب المكسيك الذي سقط أمام البرازيل بهدفين دون رد، لتستمر عقدته في عبور دور الـ16 للمرة السابعة على التوالي منذ نسخة المونديال التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994.

من ناحيته، حدد موقع ذا سكور الرياضي الكندي أبرز الخاسرين في هذه الجولة من تصفيات كأس العالم في صحة البشر الذين يشاهدون المباريات والامكانية الكبيرة لاصابتهم بأمراض القلب نظرا لسخونة المنافسات والأحداث التي تضمنتها مباريات تلك الجولة من التصفيات حتي الآن.