الفائزون والخاسرون في دور الـ 16 بمونديال روسيا

بعد انتهاء مباريات دور الـ 16 في نهائيات كأس العالم التي تجري حاليا في روسيا، تسابقت الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة في تحديد الفائزين والخاسرين في هذه الجولة من التصفيات.
ووفقا لموقع "ذا سكور" الكندي المتخصص في التغطيات الرياضية فإن لاعب المنتخب البلجيكي مروان فلايني،الذي يلعب محترفا في منطقة خط الوسط لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يأتي على رأس الفائزين في هذه الجولة من تصفيات كأس العالم .
وحقق مروان فيلايني هدف التعادل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 74 بعد نحو عشر دقائق من مشاركته في اللعب بديلا عن اللاعب دريس ميرتنز لتنتهي المباراة بفوز بلجيكي مستحق على فريق الساموراي بثلاثة أهداف نظيفة مقابل هدفين.
ثلاثي نادي باريس سان جيرمان
كما حدد الموقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره من أبرز الفائزين، وقال إن بوتين إذا قرر في يوم ما أن يتخلي عن كونه رئيسا، فإنه مسيرة مهنية طويلة ومثمرة في مجال قيادة المسؤولين عن التنظيم في تصفيات كأس العالم المقبلة ستكون فى انتظاره.
علي الجانب الآخر، حددت مواقع رياضية متخصصة قائمة الخاسرين في هذه الجولة من التصفيات وهم:
من ناحيته، حدد موقع ذا سكور الرياضي الكندي أبرز الخاسرين في هذه الجولة من تصفيات كأس العالم في صحة البشر الذين يشاهدون المباريات والامكانية الكبيرة لاصابتهم بأمراض القلب نظرا لسخونة المنافسات والأحداث التي تضمنتها مباريات تلك الجولة من التصفيات حتي الآن.