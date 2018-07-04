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السويد تغرم شركة لقرصنة بث "بي إن سبورتس"

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4/7/2018

غرمت محكمة سويدية شركة خدمات تلفزيونية عربية عبر الإنترنت 210 ملايين كرونة، نحو 24 مليون دولار، وسجن مالكها تعويضا عن توزيع محتوى يشمل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم دون إذن.

وأمرت محكمة في العاصمة ستوكهولم شركة أدفانسد تي.في نتورك (إيه.تي.إن)، وهي شركة مقرها السويد وتوزع محتوى باللغة العربية عبر الإنترنت، بدفع 194.8 مليون كرونة تعويضات لشركة بي.إن سبورتس القطرية و14.6 مليون كرونة لمجموعة ديجيتال ألب التلفزيونية الألبانية.

وقالت المحكمة إنه "اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن إيه.تي.إن لم تحصل قط… على حقوق بث قنوات بي.إن المعنية".

وقضت المحكمة أيضا بسجن مالك (إيه.تي.إن) حامد الحامد البالغ من العمر 58 عاما لمدة عامين ونصف، كما عاقبت نجله أحمد ومساعدا آخر بالسجن عام لكل منهما.

ودانت المحكمة الثلاثة بتهم منها إساءة استغلال معلومات فك التشفير وانتهاك حقوق الملكية.

وقال يوهان نيلسون محامي حامد الحامد إنه يعمل مع محامي أحمد الحامد وإنهما يعتزمان الطعن على الحكم.

وأظهرت وثائق المحكمة أن (إيه.تي.إن) أشهرت إفلاسها في سبتمبر أيلول 2016. وذكرت الوثائق أن الشركة قالت أمام المحكمة إنها وزعت المحتوى بناء على الاتفاقات اللازمة مع مالكيها.

وقالت أنيلي تيرود والين إحدى ممثلي الادعاء في القضية إنها تعتقد أن التعويضات يمكن اقتطاعها من الأصول المملوكة للشركة أو مالكيها.

ويحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوربي لكرة القدم وفورمولا 1 في مزاعم منفصلة متعلقة ببث غير قانوني لمحتوى يخص بي.إن سبورتس، التي تعمل في 33 دولة.

المصدر : رويترز
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