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شاهد: محمد صلاح يحقق حلم طفل سوري

31/7/2018

قال نادي ليفربول الإنجليزي إن نجمه المصري محمد صلاح حقق حلم طفل سوري أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ليفربول على موقعه أن صلاح سلم الطفل السوري عمار حلبي البالغ من العمر 16 قميصا موقعا، وأخذ معه برفقة أسرته بعض الصور.

وخلال لقائه محمد صلاح قال عمار: "الجميع يحبونه وأريد أن أكون مثله، إنه شخص عظيم، إنه شعور رائع".

وأشار النادي الإنجليزي إلى أن تحقيق حلم حلبي جاء بالتعاون مع مؤسسة "تمنى أمنية" والتي سعت لتحقيق حلم الطفل الذي يحارب مرض ضمور العضلات.

وأوضح النادي أن صلاح التقى حلبي وعائلته خلال فترة إقامة النادي الأخيرة في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

وقالت إن حلبي فر مع عائلة من سوريا إلى الولايات المتحدة كلاجئين منذ عامين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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