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شاهد: إبراهيموفيتش يسجل أول هاتريك له في الدوري الأمريكي

30/7/2018

سجل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثلاثيته الأولى في الدوري الأمريكي خلال فوز فريقه لوس أنجليس غالاكسي على ضيفه أولاندو سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة (الأحد).

افتتح كريستيان هيغويتا التسجيل للضيوف من تسديدة من منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة عشرة.

قبل أن يهدر ابراهيموفيتش فرصة أثناء الاانفراد مع حارس الضيوف.

وأدرك جيوفاني دوس سانتوس التعادل في الدقيقة الحادية والثلاثين بعد تمريرة رأسية من إبراهيموفيتش.

وجاء الهدف الثاني للضيوف بقدم مدافع غالاكسي مايكل كياني بالخطأ في مرماه قبيل نهاية الشوط الأول.

ثم أدرك زلاتان التعادل لغالاكسي من جديد برأسية قبل صافرة نهاية الشوط، فردّ دوم دوير بهدف ثالث لأورلاندو بالرأس في الدقيقة الرابعة والخمسين.

ثم سجل إبراهيموفتش هدفا ثالثا لغالاكسي من رأسية في الدقيقة السابعة والستين، وسجل الرابع من تسديدة ممتازة من داخل المنطقة في الدقيقة الحادية والسبعين، وخلع قميصه محتفلا.

وبهذا الفوز حل غالاكسي، الذي لم يذق الخسارة في تسع مواجهات، ثالثا في ترتيب القسم الغربي للدوري، في حين كانت هذه الخسارة هي الثانية عشرة من ثلاث عشرة مواجهة لأورلاندو، الذي يأتي في المركز التاسع في القسم الشرقي.

المصدر : أسوشيتد برس
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