برشلونة يتخلى عن اسم "كامب نو" مقابل 200 مليون يورو

تحدثت صحيفة الآس الإسبانية عن استعداد نادي برشلونة لتغيير اسم ملعبه الشهير "الكامب نو" مقابل 200 مليون يورو.

وقالت الصحيفة أن إدارة نادي النادي الكتالوني فتحت الباب أمام المستثمرين والرعاة لتغيير اسم الملعب الحالي إلى اسم خاصٍ بهم على شرط دفعهم لمقابلٍ مادي معيّن.

وتتفاوض إدارة النادي الكتالوني هذه الفترة مع عدةِ شركات أمريكية وآسيوية قدّمت عروضاً للحصول حقوق التسمية الخاصة بالملعب، وذلك وفقاً لما نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني.

وتابعت الآس تفاصيل خبرها بالقول إنه بدءًا من يونيو/حزيران 2019، سيضطر جماهير النادي الكتالوني إلى مناداة معقل ناديهم باسمٍ جديد كليّاً.