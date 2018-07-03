شاهد: السويد تهزم سويسرا بهدف وتصعد لدور الثمانية

شقت السويد طريقها إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بفوزها 1-صفر على سويسرا في المباراة التي جمعت بينهما في دور 16.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي. وفي الدقيقة 66 سدد السويدي إميل فورزبيرغ كرة بدا أن حارس سويسرا يان زومر سيتصدى لها لكن المدافع مانويل أكانجي مد قدمه لتغير الكرة اتجاهها نحو الشباك.

وصنعت السويد فرصا أكثر وكان من الممكن أن تضيف مزيدا من الأهداف لولا الرعونة في إنهاء الهجمات.

وكاد البديل مارتن أولسون ينتزع هدفا ثانيا للسويد بعد أن حصل على ركلة جزاء لعرقلته لكنها ألغيت بعد مراجعة الفيديو بعد أن تبين أن المخالفة كانت خارج المنطقة.

وستلتقي السويد في دور الثمانية مع الفائز من لقاء إنجلترا وكولومبيا في دور 16.