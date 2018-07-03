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تصريح رسمي من ريال مدريد بشأن عرضها لضم نيمار

البرازيلي نيمار يحمل قميصه الجديد بعد انضمامه لباريس سان جيرمان
البرازيلي نيمار يحمل قميصه الجديد بعد انضمامه لباريس سان جيرمان
3/7/2018

نفى نادي (ريال مدريد) بطل دوري أبطال أوربا لكرة القدم تقريرا قال إنه عرض مبلغا قياسيا يبلغ 310 ملايين يورو (360.59 مليون دولار) لضم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان.

وكانت قناة (تي.في.ئي ) التلفزيونية الإسبانية قد ذكرت يوم الإثنين أن ريال مدريد قدّم العرض بالفعل للاعب البرازيلي الذي ترك برشلونة العام الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 222 مليون يورو.

وقال النادي في بيان بموقعه على الإنترنت " في ضوء المعلومات التي أذيعت عن طريق تي.في.ئي بشأن عرض مزعوم من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان حول لاعبه نيمار، يرغب ريال مدريد في التأكيد على أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف النادي في البيان، أنه لم يقدم أي عرض من أي نوع لباريس سان جيرمان أو للاعب.

اللاعب نيمار حاليا مع منتخب بلاده البرازيل في كأس العالم في روسيا وسجل هدفا وصنع آخر في الفوز 2-صفر على المكسيك في دور الستة عشر يوم الإثنين.

المصدر : رويترز
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