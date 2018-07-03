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أبو تريكة يرد على مشجع إسرائيلي التقط صورة معه

3/7/2018

قال نجم الكرة المصري المعتزل محمد أبو تريكة إنه لم يكن يعلم بجنسية مشجع إسرائيلي التقط صورة معه أثناء نهائيات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

ونشر الصحفي الإسرائيلي "روي كايس" على تويتر صورة لـ "أبو تريكة" مع مشجع إسرائيلي قائلا "مشجع اسرائيلي يلتقط صورة في موسكو مع أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة"، مضيفا هاشتاج تطبيع رياضي.

واعتذر أبو تريكة عن الصورة موضحا أنه لم يكن يعلم بجنسية المشجع، مؤكدا أنه لن يعترف بالكيان الصهيوني، واصفا إياهم بالقتلة المحتلون  ، ومشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولي للشعوب العربية والإسلامية.

وأبو تريكة أحد أشهر لاعبي كرة القدم المصرية، فاز مطلع العام الجاري بلقب أفضل لاعب مصري في التاريخ بحسب استطلاع أجرته الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم على موقع تويتر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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