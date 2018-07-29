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رياضة

مظاهرة في برلين تضامنا مع مسعود أوزيل

29/7/2018

تظاهر مئات الأشخاص (الأحد) في العاصمة الألمانية برلين، تضامنا مع لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي، مسعود أوزيل (29 عاما).

  • المظاهرة نظمتها جمعية حاجي وات الثقافية (غير حكومية) أمام دار نشر أكسل سبرينغر، وحملت اسم أنا أوزيل.
  • أعلن أوزيل، الأحد الماضي، اعتزاله اللعب دوليا؛ بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، والدعاية اليمينية المتطرفة في الإعلام الألماني ضده.
  • وأبدى اللاعب استياءه من معاملته بـشكل عنصري، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء في لندن، مايو/ أيار الماضي.
  • رفع المحتجون لافتات تعرب عن دعمهم لأوزيل، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، ورددوا هتافات تضامنية معه.
  • أقر رئيس اتحاد كرة القدم الألماني رينهارد غريندل بأنه أخطأ في بعض المسائل المتعلقة بأوزيل.
  • يذكر أن أوزيل توج مع المنتخب الألماني بطلا لكأس العالم 2014 في البرازيل.

 

 

المصدر : الأناضول
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