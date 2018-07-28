كلوب ينتقد مجددا خطأ راموس ضد صلاح في نهائي أبطال أوربا

كرر يورغن كلوب مدرب ليفربول انتقاده لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد بسبب خطأ عنيف ضد محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وقال كلوب إن المدافع الإسباني أسقط اللاعب المصري وكأنه يلعب المصارعة.

وقضى صلاح موسما رائعا مع ليفربول وسجل 44 هدفا في كل المسابقات وساعد النادي على التأهل إلى نهائي دوري الأبطال أمام ريال.

وتعرض اللاعب المصري لخطأ من راموس بعد مرور نصف الساعة من البداية وأصيب في أربطة الكتف ما أجبره على الخروج مبكرا من الملعب قبل أن يخسر فريقه 3-1 أمام ريال مدريد.

وقال كلوب ردا على سؤال بشأن هذه الواقعة قبل مباراة ودية أمام مانشستر يونايتد في كأس الأبطال الدولية الودية: "هل سنعيد فتح النقاش في هذا الأمر مجددا؟"

وأضاف: "يخرج تصريح ثم يأتي رد الفعل ويخرج تصريح ثم يأتي رد الفعل وأنا لا أحب ذلك. لو رأيت الإعادة مجددا ولم تكن تشجع ريال مدريد فإنك ستعتقد أن التدخل وحشي".

وأضاف: "تابعت الحكم يدير مباريات كبيرة في كأس العالم ولم يهتم أحد بهذا الأمر بعد ذلك. لكن في موقف مثل ذلك كان ينبغي تقدير اللعبة بشكل أفضل".

وغادر صلاح الملعب في كييف باكيا وثارت شكوك حول مشاركته في كأس العالم وغاب بالفعل عن أول مباراة لمصر أمام أورغواي قبل أن يشارك أمام روسيا والسعودية ويسجل هدفين.

وارتكب لوريس كاريوس حارس ليفربول، خطأين فادحين ليتسبب في خسارة ناديه، قبل أن يكشف في وقت لاحق عن إصابته بارتجاج خلال اللقاء .

وتعرض كاريوس لكدمة من راموس خلال اللقاء قبل أن يرتكب الخطأين.

ونفى راموس أن يكون تعمد إصابة صلاح واعتبر نفسه بريئا.

وقال المدرب الألماني "لست متأكدا إن كنا سنمر بنفس هذا الموقف مجددا. أن يذهب ليضع مرفقه في طريق حارس المرمى ويتسبب في سقوط الهداف (صلاح) وكأنه يلعب المصارعة في وسط الملعب ثم يفوز بالمباراة بعد ذلك. هذه قصة المباراة".