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بالفيديو: بوتين يكرم المنتخب الروسي على أدائه في كأس العالم

28/7/2018

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت منتخب بلاده على أدائه في منافسات كأس العالم لكرة القدم بعد تخطى المنتخب الروسي التوقعات وبلغ الدور ربع النهائي.

ومنح الرئيس الروسي مدرب المنتخب ستانيسلاف تشيرشيسوف وقائد المنتخب إيغور أكينفييف ميداليات تقديرا لدورهما في المونديال الذي استضافته البلاد مؤخرا.

وكانت روسيا قد خرجت من المنافسة بالخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.

وأحرز الدب الروسي خمسة أهداف في مرمى السعودية وثلاثة في مرمى المنتخب المصري، وفاز في دور الـ 16 بركلات الترجيح على إسبانيا، حاملة اللقب عام 2010.

ويعتبر هذا الإنجاز هو الأفضل لروسيا منذ انفراط عقد الاتحاد السوفيتي، حيث كانت البلاد قد بلغت دور الثمانية في العهد الشيوعي في مونديال المكسيك عام 1970.

المصدر : أسوشيتد برس
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