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رياضة|إسبانيا

الحبس عامان لرونالدو وتغريمه 3.7 مليون دولار

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني سابقا ونجم يوفنتوس حاليا
البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني سابقا ونجم يوفنتوس حاليا
27/7/2018

قال المدعي العام في إسبانيا، الجمعة، إن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيعاقب بدفع غرامة قيمتها 3.2 مليون يورو (3.7 مليون دولار) مع الحبس 24 شهرا.

لكن رونالدو لن يسجن على الأرجح، بعد تسوية مع سلطات الضرائب الإسبانية بشأن قضية تهرب ضريبي.

وواجه اللاعب البالغ عمره 33 عاما اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 5.7 مليون يورو ونفى هداف ريال مدريد السابق هذه الاتهامات.

ومن المستبعد أن يقضي رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، أي وقت في السجن وفق الاتفاق، لأن القانون الإسباني ينص على أن العقوبات حتى عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

ويتعين على رونالدو دفع الغرامة (3.2 مليون يورو) بجانب الضرائب (5.7 مليون) إضافة إلى مليون يورو فائدة مستحقة و250 يورو عن كل يوم خلال 48 شهرا تشمل فترة السجن.

وسيكون هذا المبلغ جزءا على الأرجح من الغرامات التي سيدفعها رونالدو بسبب القضية ومن المتوقع أن تصل إلى 19 مليون يورو كقيمة إجمالية.

وعوقب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بالحبس لمدة 21 شهرا بسبب تهم مماثلة العام الماضي لكن القانون الإسباني يسمح باستبدال السجن بغرامة مالية.

وانتقل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس في وقت سابق هذا الشهر مقابل نحو 100 مليون يورو.

المصدر : رويترز
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