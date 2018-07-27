الاتحاد الدولي لألعاب القوى يبقي الحظر على روسيا بسبب المنشطات

قال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، إن الحظر المفروض على مشاركة روسيا في المنافسات الدولية بسبب فضيحة المنشطات سيبقى قائما.

وروسيا ممنوعة من المشاركة في المنافسات الدولية لألعاب القوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعدما كشف تقرير مكلارين عن مخالفات واسعة لقواعد المنشطات.

وكان الروس يأملون في رفع الحظر، لكن مسؤولين من الاتحاد الدولي لألعاب القوى اجتمعوا الجمعة في الأرجنتين قرروا بالإجماع إبقاء الحظر.

وقال المسؤولون إن روسيا اتخذت خطوات إيجابية في الطريق الصحيح، لكنها غير كافية لرفع الحظر.

وقال كو: "قمنا بتغيير وهذا التغيير قابل تماما للتطبيق، لكننا لم نصل بعد إلى تلك النقطة التي تم فيها تلبية كل عنصر من عناصر تلك المعايير".

ونفى مسؤولون رياضيون وسياسيون من روسيا مرارا وتكرارا أي تورط للدولة في مخالفات المنشطات وهي من النقاط الرئيسية التي تقف حائلا أمام رفع الحظر، رغم أن الرياضيين الروس الذين تم تبرئتهم من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى سُمح لهم بالمشاركة كمستقلين في بطولة العالم العام الماضي.

وسيسمح لهؤلاء الرياضيين مرة أخرى بالمشاركة كمستقلين في بطولة أوروبا المقرر أن تنطلق في برلين في السابع من أغسطس/آب.