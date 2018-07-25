مفاجأة: إنتر ميلان يسعى لضم ليونيل ميسي

يبدو أن الضجة الكبيرة التي أحدثها انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفينتوس الإيطالي لن تكون الأخيرة.

فحسب موقع يورو سبورتس قد يشهد الدوري الإيطالي لكرة القدم السباق المحموم بين نجمي اللعبة رونالدو وميسي.

ونقل موقع يورو سبورتس عن صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يسعى لضم نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

ونقلت الصحيفة المقربة من نادي يوفينتوس عن ماركو بروفيرا مدير الشركة الراعية لنادي إنتر ميلان قوله " إنتر ميلان يرغب في ضم ميسي".

وتمنى بروفيرا أن يسمح قانون اللعب النظيف لمالك الإنتر ميلان بالتعاقد مع لاعب من العيار الثقيل مثل ميسي.

ويشار إلى أن جوزيب ماريا رئيس نادي برشلونة أكد سابقا أن النادي يخطط لاعتزال ميسي لعب كرة القدم في صفوف النادي الكتالوني.