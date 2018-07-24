صلاح ينافس على جائزة الفيفا لأحسن لاعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن القائمة المختصرة لجوائز الأحسن التي يمنحها لأحسن لاعب وأحسن لاعبة وأحسن مدير فني لفريق رجال وأحسن مدير فني لفريق سيدات.

وجاء النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أحسن لاعب. وفيما يلي القائمة المختصرة التي أعلنها الفيفا:

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني.

البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

الفرنسي رافائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني.

كما ضمت قائمة أفضل مدرب لفريق رجال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي يلعب له صلاح، وجاءت القائمة كالتالي:

الإيطالي ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي.

الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب المنتخب الروسي.

الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي.

الفرنسي ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي.

الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي.

الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني.

الإنجليزي غاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي.

الإسباني إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة الإسباني.

الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني.

وسيبدأ التصويت من 24 يوليو/ تموز الجاري على أن ينتهي 10 أغسطس/ آب المقبل. وستجرى عملية التصويت واحتساب الأصوات كالتالي:

25% عن طريق قادة كل المنتخبات الوطنية.

25% عن طريق مدربي المنتخبات الوطنية.

25% عن طريق تصويت الجماهير عبر موقع الفيفا.

25% عن طريق 200 إعلامي حول العالم.

وسيعلن الفيفا أسماء أول ثلاثة فائزين في كل قائمة بالإضافة إلى جوائز الفيفا الأخرى مثل جائزة أفضل حارس وأفضل جمهور في بداية شهر سبتمبر/ أيلول القادم على أن يتم تقديم الجوائز في حفل في العاصمة البريطانية لندن في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.