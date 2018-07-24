البث الحي
رياضة

أردوغان: أوزيل لاقى معاملة عنصرية وغير مقبولة

الصورة التي أثارت جدلا لمسعود أوزيل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الصورة التي أثارت جدلا لمسعود أوزيل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
24/7/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المعاملة التي لاقاها لاعب كرة القدم الالماني من أصول تركية مسعود أوزيل عنصرية وغير مقبولة وذلك عقب اعتزال الأخير اللعب دوليا مع منتخب المانيا.

وأضاف أردوغان انه تحدث الى أوزيل (الإثنين) ووصف سلوكه بأنه يستحق أقصى درجات الإعجاب مؤكدا أن منتقدي أوزيل "لم يرق لهم" الصورة التي التقطت لنجم كروي مع أردوغان ما استدعى توجيه انتقادات للاعب قبل نهائيات كأس العالم في روسيا.

وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان: "مثل هذه المعاملة التي لاقاها شاب قدم كل ما لديه للمنتخب الألماني وذلك بسبب معتقداته الدينية.. غير مقبولة".

ووضعت السلطات التركية بأحد الشوارع بمسقط رأس عائلة أوزيل لافتة جديدة تحمل صورة اللاعب أثناء مقابلته لأردوغان. وحلت الصورة محل صورة لأوزيل كان يرتدي فيها قميص ألمانيا البلد الذي ولد به.

وعبر مسؤولون بارزون في تركيا، من بينهم رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم يلدرم ديميرورين، عن دعمهم لأوزيل منذ أعلن قراره باعتزال اللعب مع المانيا.

وقال ديميرورين "ندين المعاملة والتهديدات ورسائل الازدراء التي استقبلها (أوزيل) بسبب أصوله وخلفيته".

وطالب شيم أوزدمير أبرز سياسي ألماني من أصول تركية بإقالة رئيس الاتحاد الالماني لكرة القدم راينهارد غريندل بعدما قال أوزيل إن غريندل وجه له اللوم في الخروج المبكر من كأس العالم.

وأعلن أوزيل اعتزال اللعب دوليا قائلا إنه واجه "عنصرية وعدم احترام" بسبب أصوله التركية.

وقال أوزيل إن غريندل ألقى باللوم عليه في أداء منتخب ألمانيا السيء في كأس العالم هذا العام مضيفا أنه يعتبره مواطنا ألمانيا وقت الفوز ومهاجرا عند الخسارة.

وأضاف أوزيل "لن أكون بعد الآن كبش الفداء لعدم كفاءته وعجزه عن القيام بعمله بشكل صحيح".

وتعرض أوزيل، الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014 وشارك في نسخة العام الحالي في روسيا، لانتقادات في بلاده عقب لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو/أيار الماضي، كما تعرض مع زميله إيلكاي غندوغان، الذي ينحدر من أصول تركية أيضا، لصيحات استهجان خلال المباريات الودية لألمانيا قبل كأس العالم في روسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)