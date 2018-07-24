أردوغان: أوزيل لاقى معاملة عنصرية وغير مقبولة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المعاملة التي لاقاها لاعب كرة القدم الالماني من أصول تركية مسعود أوزيل عنصرية وغير مقبولة وذلك عقب اعتزال الأخير اللعب دوليا مع منتخب المانيا.

وأضاف أردوغان انه تحدث الى أوزيل (الإثنين) ووصف سلوكه بأنه يستحق أقصى درجات الإعجاب مؤكدا أن منتقدي أوزيل "لم يرق لهم" الصورة التي التقطت لنجم كروي مع أردوغان ما استدعى توجيه انتقادات للاعب قبل نهائيات كأس العالم في روسيا.

وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان: "مثل هذه المعاملة التي لاقاها شاب قدم كل ما لديه للمنتخب الألماني وذلك بسبب معتقداته الدينية.. غير مقبولة".

ووضعت السلطات التركية بأحد الشوارع بمسقط رأس عائلة أوزيل لافتة جديدة تحمل صورة اللاعب أثناء مقابلته لأردوغان. وحلت الصورة محل صورة لأوزيل كان يرتدي فيها قميص ألمانيا البلد الذي ولد به.

وعبر مسؤولون بارزون في تركيا، من بينهم رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم يلدرم ديميرورين، عن دعمهم لأوزيل منذ أعلن قراره باعتزال اللعب مع المانيا.

وقال ديميرورين "ندين المعاملة والتهديدات ورسائل الازدراء التي استقبلها (أوزيل) بسبب أصوله وخلفيته".

وطالب شيم أوزدمير أبرز سياسي ألماني من أصول تركية بإقالة رئيس الاتحاد الالماني لكرة القدم راينهارد غريندل بعدما قال أوزيل إن غريندل وجه له اللوم في الخروج المبكر من كأس العالم.

وأعلن أوزيل اعتزال اللعب دوليا قائلا إنه واجه "عنصرية وعدم احترام" بسبب أصوله التركية.

وقال أوزيل إن غريندل ألقى باللوم عليه في أداء منتخب ألمانيا السيء في كأس العالم هذا العام مضيفا أنه يعتبره مواطنا ألمانيا وقت الفوز ومهاجرا عند الخسارة.

وأضاف أوزيل "لن أكون بعد الآن كبش الفداء لعدم كفاءته وعجزه عن القيام بعمله بشكل صحيح".

وتعرض أوزيل، الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014 وشارك في نسخة العام الحالي في روسيا، لانتقادات في بلاده عقب لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو/أيار الماضي، كما تعرض مع زميله إيلكاي غندوغان، الذي ينحدر من أصول تركية أيضا، لصيحات استهجان خلال المباريات الودية لألمانيا قبل كأس العالم في روسيا.