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رياضة|ألمانيا

ما هو رد الحكومة الألمانية على اعتزال أوزيل؟

23/7/2018

أثار قرار نجم الكرة الألمانية مسعود أوزيل الاعتزال دوليا بسبب مشاعر العنصرية لأصوله التركية، رد فعل الحكومة الألمانية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنغيلا  ميركل تحترم قرار مسعود أوزيل باعتزال اللعب الدولي.

تصريحات المتحدثة باسم  ميركل:
  • ميركل تقدر مسعود أوزيل، وهو لاعب رائع قدم الكثير للمنتخب الوطني.
  • ميركل تحترم قرار أوزيل باعتزال اللعب الدولي.
  • حوالي 3 ملايين شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا يندمجون بشكل جيد.
  • شددت على أن المهاجرين مرحب بهم في ألمانيا.
أوزيل يعتزل بسبب العنصرية:
  • أعلن أوزيل اعتزال اللعب دوليا بسبب شعوره بالإهانة والعنصرية وعدم الاحترام.
  • تعرض أوزيل لانتقادات في ألمانيا عقب لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو/أيار الماضي.
  • أوزيل كان ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014 وشارك في نسخة العام الحالي في روسيا.
  • دافع أوزيل عن صورته مع أردوغان قائلا إن ذلك كان مجرد احترام لأعلى منصب سياسي في بلد عائلته.
  • أوزيل أكد أن التقاط صورة مع الرئيس أردوغان لا يمت للسياسة أو الانتخابات بصلة بل لها علاقة باحترام أعلى منصب في بلد عائلتي.

المصدر : رويترز
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