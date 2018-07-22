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رياضة

ما حقيقة تعيين زيدان مستشاراً لرئيس نادي يوفنتوس؟

زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق
زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق
22/7/2018

نفى المتحدث الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي صحة التقارير التي تناولت نيّة ناديه التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان.

وقال المتحدث باسم النادي الإيطالي في تصريحات لصحفية "الآس" الرياضية الإسبانية إن نادي السيدة العجوز لا ينوي أبداً التعاقد مع زيدان ولا مع ابنه لوكا، وأن النادي يعتزم المحافظة على نجمه السابق بافيل نيدفيد في منصب مستشار رئيس النادي.

وانتشرت عدة تقارير مؤخراً تتحدث عن نيّة يوفنتوس التعاقد مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وتعيينه مستشاراً لرئيس النادي، خصوصاً بعد تعاقد النادي مع النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو.

وكان موقع ليبيرتاد ديجيتال الإسباني قد نشر تقريراً يقول فيه إن بطل إيطاليا للموسم الماضي ينوي الاستعانة بنجمه السابق زين الدين زيدان والتعاقد معه ليكون مستشاراً لرئيس النادي الذي يسعى إلى الفوز بدوري أبطال أوربا للمرة الثالثة في تاريخه.

وتناول التقرير أيضاً نيّة زيدان الاستعانة بابنه لوكا، الذي يلعب حارسا احتياطيا لدى ريال مدريد، معه في حال تعاقده مع النادي الإيطالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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