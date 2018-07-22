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شاهد: إنيستا وتوريس يشاركان لأول مرة في الدوري الياباني

22/7/2018

شارك النجمان الإسبانيان أندريس إنيستا وفرناندو توريس لأول مرة في الدوري الياباني لكرة القدم لكن الاثنين كانا في الجانب الخاسر.

وانتقل الثنائي الإسباني مؤخرا إلى اليابان بعد مسيرة باهرة في أوربا.

وقوبل انضمام إنيستا إلى فيسل كوبي بإثارة متوقعة في اليابان وشاهد مشجعو النادي لاعب برشلونة السابق لأول مرة عندما شارك بديلا في الشوط الثاني أمام شونان بيلمير.

لكن إنيستا، في مباراته الأولى منذ مشوار إسبانيا المخيب للآمال في كأس العالم، فشل في ترك بصمة ليخسر كوبي 3-صفر.

وتركت الهزيمة كوبي في المركز السادس بعد أول جولة في الدور الثاني للمسابقة.

كما بدأ الإسباني الآخر توريس، الذي ترك أتليتيكو مدريد الشهر الماضي، بين البدلاء مع ناديه الجديد ساجان توسو.

وشارك مهاجم ليفربول وتشلسي السابق في بداية الشوط الثاني لكنه فشل في هز الشباك ليخسر فريقه الجديد 1-صفر أمام فيجالتا سينداي بعدما سجل تاكوما نيشيمورا هدف الفوز قرب النهاية.

ويحتل ساجان توسو المركز قبل الأخير بين 18 فريقا وسيضع أمله على تألق توريس مع سعيه لتجنب الهبوط.

ويتصدر سانفريتشي هيروشيما الترتيب حاليا بفارق سبع نقاط عن طوكيو صاحب المركز الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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