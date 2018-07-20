مصري يشتري أسهما في نادي أستون فيلا الإنجليزي

قال نادي أستون فيلا الانجليزي لكرة القدم إنه سيتلقى "استثمارا كبيرا" من شركة مملوكة للملياردير المصري ناصف ساويرس ورجل الأعمال الأمريكي ويس إيدينس.

ووفقا لتقديرات فوربس، تبلغ ثروة ناصف ساويرس أربعة مليارات دولار، في حين أن إيدينس هو المالك الشريك لنادي ميلوواكي باكس الذي يلعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسيبقى الدكتور توني شيا، وهو المالك لفيلا والذي أجرى المحادثات مع المجموعة المصرية، في مجلس الإدارة وسيصبح الرئيس المشارك لمجلس الإدارة.

وقال شيا في بيان أصدره النادي "أنا سعيد للغاية لإقامة شراكة استراتيجية مع ناصف وويس". "لدينا هدف مشترك لجلب النجاح مستقبلا إلى أستون فيلا وأتطلع إلى أن نعمل سويا لتحقيق هذا الهدف".

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن ساويرس وويس اشتريا حصة نسبتها 55% من النادي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن فيلا تخلف عن دفع ضرائب بقيمة أربعة ملايين جنيه استرليني (حوالي 5.24 مليون دولار) في يونيو/ حزيران قبل أن يصل إلى اتفاق مع هيئة الضرائب البريطانية.

وخسر أستون فيلا المباراة الفاصلة للصعود إلى الدوري الانجليزي الممتاز أمام فولهام في مايو/ أيار، وحتى الآن لم يشتر النادي أي لاعبين جدد قبل موسم 2018-2019، بسبب الصعوبات المالية.