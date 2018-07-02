ليفربول يوقع عقدا طويل الأمد مع محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تمديد التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح لفترة طويلة بعد تألقه في موسمه الأول.

وقال ليفربول بموقعه على الإنترنت إن صلاح وقع عقدا "طويل الأمد" بينما ذكرت تقارير محلية أن هداف الدوري الإنجليزي ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وخطف صلاح الأضواء بشدة خلال موسمه الأول مع ليفربول إذ سجل 44 هدفا في 52 مباراة في كل المسابقات وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري وبلقب هداف المسابقة أيضا.

وساهم صلاح (26 عاما) في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوربا وثارت تكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد قبل أن يحسم الأمر بالتوقيع على عقد جديد.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول "أعتقد أن هذا الخبر يمكن أن يوضح أنه يمثل مكافأة لشخص أدى وساهم بشكل كبير مع الفريق والنادي الموسم الماضي. هذا يعكس بوضوح ثقته في ليفربول وثقتنا فيه".

وأضاف المدرب الألماني "أعتقد أن مو صلاح يعكس موقفنا كفريق. في الموسم الماضي كان استثنائيا وقدم الكثير من اللحظات الاستثنائية لكننا نريد المزيد".

وساهم صلاح (26 عاما) في وصول ليفربول، الذي احتل المركز الرابع في الدوري، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول قادما من روما قبل عام واحد وحطم الكثير من الأرقام القياسية ومنها تسجيل 32 هدفا في الدوري الممتاز ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم من 38 مباراة.

وأصبح صلاح أيضا أول من يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري ثلاث مرات خلال موسم واحد ونال جائزة أفضل لاعب في الفريق سبع مرات.

وحصد صلاح أيضا جائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في العام إضافة إلى جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب أفريقي.

وأصيب صلاح في كتفه في نهائي دوري الأبطال وثارت شكوك حول مشاركته في كأس العالم لكنه في النهاية شارك في مباراتين وهز شباك روسيا والسعودية لكن منتخب مصر خرج من الدور الأول للمسابقة.

وكان صلاح قد أثار جدلا بين متابعيه أمس بعد تغريدة على حساب بتويتر قائلا: "قد يظن البعض أنه قد أنتهى الآمر ولكنه لم ينته بعد، هناك حاجة للتغير".

غموض التغريدة أثار جدلا، إذ فسرها البعض كدعوة للاتحاد المصري لكرة القدم بالاستقالة بعد خروج مصر بثلاث هزائم.

كما ثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب دوليا مع منتخبه الوطني المصري بعد خروجه من الدور الأول لنهائيات كأس العالم.

وكانت صحيفة الإنبندنت البريطانية كشفت أن صلاح تعرض للتهديد من السلطات المصرية قبل 4 سنوات بتجنيده إذا حاول الانسحاب من المنتخب المصري.

وأوضحت أن التهديد جاء في أعقاب انتقال صلاح إلى نادي تشيلسي الإنجليزي عام 2014، إذ تم تهديد صلاح بأنه سيجري سحب إعفائه من الخدمة العسكرية الإلزامية ومنع أسرته من مغادرة البلاد إذا رفض الانصياع.

وكانت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية قد نقلت هذا الأسبوع عن شخصين مقربين من النجم المصري أنه يفكر في اعتزال اللعب دوليا مع منتخب مصر، بسبب شعوره باستغلاله سياسيا من قبل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أثناء معسكر المنتخب القومي المصري في العاصمة الشيشانية غروزني.