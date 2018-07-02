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شاهد: الحارس الكرواتي يقود بلاده لربع نهائي المونديال

الحارس الكرواتي دانيل سوباسيتش تصدى لثلاث ركلات ترجيح من جانب منافسه الدنماركي
الحارس الكرواتي دانيل سوباسيتش تصدى لثلاث ركلات ترجيح من جانب منافسه الدنماركي
1/7/2018

تأهل المنتخب الكرواتي (الأحد) إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتغلبت كرواتيا على الدنمارك في ثمن النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتدين كرواتيا بالفضل في انتزاع بطاقة العبور لربع النهائي إلى حارسه دانيل سوباسيتش الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح من جانب المنافس الدنماركي.

بذلك، سيلعب المنتخب الكرواتي مع نظيره الروسي في ربع النهائي (السبت) المقبل.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وتمكن المنتخب الدنماركي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة الأولى عبر ماتياس يورغنسن.

لكن جاء الرد سريعًا فبعدها بأربع دقائق أدرك الكروات التعادل عن طريق ماريو ماندغوكيتش الذي تهيأت له الكرة داخل منقطة الجزاء سددها قوية في المرمى.

وفرض لاعبو كرواتيا سيطرتهم على وسط الملعب في محاولة لتسجيل هدف ثانٍ، في الوقت الذي مال فيه أداء الدنمارك للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وكادت أن تشهد الدقيقة 29 الهدف الثاني لكرواتيا إثر تسديدة في غاية الخطورة عن طريق إيفانى بيريسيتش وسط ارتباك من دفاع الدنمارك في النهاية وصلت الكرة إلى بيريسيتش في قلب منطقة الجزاء لكن مرت محاولته بعيدة من فوق مرمى كاسبر شمايكل.

وفي الدقيقة 38 احتسبت ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب كرواتيا من الجهة اليسرى، نفذها لوكا مودريتش انقض عليها ديان لوفرين برأسه لكنها مرت لخارج المرمى.

وتعاطفت العارضة مع كرواتيا إثر تصويبة من كريستيان إيريكسن في الدقيقة 42 لتضيع معها فرصة التقدم للدنمارك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وهبط الأداء من الجانبين في شوط المباراة الثاني، حيث كان الحذر هو السمة السائدة في الأداء، واعتمد لاعبو الدنمارك على التأمين الدفاعي مما دفع الكروات للتصويب من خارج منطقة الجزاء.

وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 72 عندما انطلق يوسف بولسن بالكرة ثم مرر كرة عرضية إلى نيكولاي يورغينسين الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لكن وصلت سهلة في يد حارس المرمى.

وردّ لوكا مودريتش بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج المرمى، وفي الدقيقة 90 سدد إيفان راكيتيش كرة قوية وجدت طريقها لخارج المرمى.

تلاها ضربة ركنية للدنمارك، نفذها كريستيان إريكسن عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس دانيل سوباسيتش ثم وصلت إلى مارتن براثويت الذي سددها قوية لتمر إلى خارج المرمى، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين طوال الشوط الإضافي الأول دون أن تتغير النتيجة.

وازدادت الإثارة في الشوط الإضافي الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 114 ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لكرواتيا نفذها لوكا مودريش أمسكها الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.

تلاها محاولة من مودريتش بالتسديد من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها في أحضان الحارس شمايكل لتنتهي المواجهة بالتعادل ويتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها المنتخب الكرواتي لصالحه بنتيجة 3-2.

المصدر : الأناضول
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