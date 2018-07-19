الفيفا يغرم مصر 50 ألف دولار

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فرض غرامة مالية على الاتحاد المصري للعبة بسبب خوض المنتخب الأول مباراة ودية أمام الكويت في مايو/ أيار الماضي.

وحظر الفيفا على المنتخبات التي شاركت في نهائيات كأس العالم في روسيا اللعب خلال الفترة ما بين 21 الى 27 مايو الماضي "من أجل حماية اللاعبين قبل انطلاق النهائيات في روسيا".

وواجه منتخب مصر نظيره الكويتي على أرض الأخير يوم 25 من الشهر ذاته.

وأضاف الفيفا في بيان "تمت معاقبة الاتحاد المصري للعبة بغرامة 50 ألف فرنك سويسري (50091.97 دولار) مع تحذيره بسبب عدم احترامه لفترة الراحة الإلزامية التي أقرها الفيفا".

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2018 في قاع ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط ليودع البطولة من الدور الأول بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية أمام أوروغواي وروسيا المضيفة والسعودية.