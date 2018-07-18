انتقالات اللاعبين في أوربا تخطف الأبصار بعد المونديال

بعد أن انتهت فعاليات المونديال الكروي في روسيا منتصف الشهر الجاري، بدأت سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوربا تعود للرواج مجددا.

ورصد موقع "سكور دوت كوم" الرياضي الكندي 30 صفقة انتقال بين الأندية الأوربية للاعبين من كبار المشاهير ومتوسطي الشهرة، وقام بترتيبهم على النحو التالي:.

الدوري الإنجليزي:

رياض محرز

لاعب خط الوسط في المنتخب الجزائري

الميلاد: 21 فبراير 1991 (العمر 27 سنة).

الانتقال: من نادي ليستر سيتي الإنجليزي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

قيمة الصفقة: 61 مليون جنيه استرليني.

جورجينهو

لاعب خط الوسط في المنتخب الإيطالي

الميلاد: 20 ديسمبر 1991 (العمر 26 سنة)

الانتقال: من نابولي الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي

قيمة الصفقة:50 مليون جنيه استرليني

فابيينيو

لاعب خط الوسط الدولي البرازيلي أبيو أنريكي تافآريز المعروف إعلامياً بـ "فابينيو"

الميلاد: 23 أكتوبر 1993 (العمر 24 سنة)

الانتقال: من نادي موناكو إلى ليفربول الإنجليزي

قيمة الصفقة: 45 مليون جنيه استرليني

شيردان شاكري (خير الدين شاقيري باللغة الألبانية)

لاعب خط الوسط الدولي السويسري

الميلاد: 10 أكتوبر 1991 (العمر 26 سنة)

الانتقال: من نادي ستوك سيتي إلى ليفربول

قيمة الصفقة: 13 مليون جنيه استرليني

لوكاس تورييرا

لاعب خط الوسط الدفاعي الأوروغواني

الميلاد: 11 فبراير 1996 (العمر 22 سنة)

الانتقال: من سامبدوريا الإيطالي إلى أرسنال الإنجليزي

قيمة الصفقة 27 مليون جنيه إسترليني

جان ميشيل سيري

لاعب خط الوسط الدولي الإيفواري (من ساحل العاج)

الميلاد: 19 يوليو 1991 (العمر 26 سنة)

الانتقال: من نادي نيس الفرنسي إلى فولهام الإنجليزي

قيمة الصفقة: 27 مليون جنيه استرليني

عيسى ديوب

لاعب خط الدفاع في منتخب الشباب الفرنسي

الميلاد: 9 يناير 1997

(السن: 21 سنة)

الانتقال: من نادي تولوز الفرنسي إلى وست هام الإنجليزي

قيمة الصفقة: 22.5 مليون جنيه استرليني

فريد

لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الوسط واسمه الكامل (فرديريكو رودريغيز سانتوس) ويعرف اختصارا باسم فريد

السن: 25 سنة

الميلاد: 5 مارس 1993

الانتقال: من نادي شاختار دونتسك الأوكراني إلى مانشستر يونايتد الانجليزي

قيمة الصفقة: 53 مليون جنية استرليني

روي باتريشيو

حارس المرمي البرتغالي الشهير

مواليد 15 فبراير 1988 في ليريا في البرتغال ( العمر 30 سنة )

الانتقال: من سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى نادي ولفز الأسترالي

قيمة الصفقة: بدون مصاريف انتقال



الدوري الإسباني:

توماس ليمار

لاعب خط الوسط الفرنسي الشهير

مواليد 12 نوفمبر 1995 ( العمر 23 سنة )

الانتقال: من موناكو إلى أتلتيكو مدريد الإسباني

قيمة الصفقة: 70 مليون يورو

ويليام كارفالو

لاعب خط الدفاع البرتغالي المولود في أنغولا

مواليد: 7 أبريل 1992 في مدينة لواندا في أنغولا

الانتقال: من سبورتينغ لشبونه البرتغالي إلى ريال بيتيس الإسباني

قيمة الصفقة: 20 مليون يورو

كارل توكو إيكامبي

لاعب خط الهجوم الكاميروني

الميلاد: 14 سبتمبر 1992 (العمر 25 سنة)

الانتقال: من نادي آنجيه الفرنسي إلى فيلياريال الإسباني

الصفقة " 18 مليون يورو

مختار دياكابي

لاعب خط الدفاع الفرنسي

الميلاد: 19 ديسمبر 1996 (العمر 21 سنة)

الانتقال: من نادي ليون الفرنسي إلى فالنسيا الإسباني

قيمة الصفقة: 15 مليون يورو

الفارو أودريوزولا

لاعب كرة قدم إسباني يلعب في مركز الظهير الأيمن في المنتخب الإسباني

الميلاد: 14 ديسمبر 1995 (العمر 22 سنة)

الانتقال : من أتليتيكو بالباو الإسباني إلى نادي العاصمة( ريال مدريد)

قيمة الصفقة: 30 مليون يورو

تاكاشي إينوي

لاعب كرة قدم ياباني يلعب في مركز الجناح الأيسر

الميلاد: 2 يونيو 1988 (العمر 30 سنة)

الانتقال: من إيبار إلى ريال بيتيس الإسباني

فقيمة الصفقة: بدون تكاليف- انتقال حر

الدوري الإيطالي:

كريستيانو رونالدو

لاعب كرة القدم البرتغالي الأشهر في العالم في مركز قلب الهجوم

الميلاد: 5 فبراير 1985 (العمر 33 سنة)

الانتقال: من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي

قيمة الصفقة: 112 مليون يورو

راديا ناينجولان

لاعب كرة قدم بلجيكي في مركز الوسط

الميلاد: 4 مايو 1988 (العمر 30 سنة)

الانتقال: من نادي روما إلى إنتر ميلان في إيطاليا

قيمة الصفقة: 38 مليون يورو

ألبان لا فونت

لاعب كرة قدم فرنسي، يلعب في مركز حارس المرمى

الميلاد: 23 يناير 1999 (العمر 19 سنة)

الانتقال: من نادي تولوز الفرنسي إلى نادي فيورنتينا الإيطالي

قيمة الصفقة: 8.5 مليون يورو

جاستن كلويفرت

لاعب الجناح الأيسر في المنتخب الهولندي

الميلاد: 5 مايو 1999 (العمر 19 سنة)

الانتقال: من أياكس الهولندي إلى روما الإيطالي

قيمة الصفقة: 17.25 مليون يورو

الدوري الفرنسي:

جيانلويجي بوفون

حارس المرمي الإيطالي الشهير

الميلاد: 28 يناير 1978 (العمر 40 سنة)

الانتقال: من يوفنتوس الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي

قيمة الصفقة: انتقال حر- بدون تكاليف

دانيلو

دانيلو لويز دا سيلفا ويُعرف اختصاراً باسم دانيلو

لاعب كُرَة قَدَم برازيلي في مركز الظهير الأيمن

الميلاد: 15 يوليو 1991 ( العمر 27 سنة )

الانتقال: من نادي سبورتينغ براغا الإسباني إلى نادي نيس الفرنسي

قيمة الصفقة : 10 ملايين يورو

وليام جيوبلز

مهاجم المنتخب الفرنسي للشباب

الميلاد: 6 أغسطس 2001 ( العمر 17 سنة )

الانتقال: من ليون الفرنسي إلى نادي موناكو

قيمة الصفقة: 20 مليون يورو

الدوري الألماني:

آلاساني بليا

المهاجم الفرنسي ذي الأصول الأفريقية ( الحسن بليا )

الميلاد: 3 أكتوبر1993 (العمر 25 سنة)

نادي الانتقال: من نادي نيس الفرنسي إلى نادي بروسيا مونشنجلاد باخ الألماني.

قيمة الصفقة: 23 مليون يورو

ساليف ساني

قلب الدفاع في منتخب السنغال

الميلاد: 25 أغسطس 1990 (العمر 27 سنة)

الانتقال: من نادي هانوفر الألماني إلى نادي شالكه

قيمة الصفقة: 7 ملايين يورو

توماس ديلاني

لاعب خط الوسط في منتخب الدانمارك

الميلاد: 3 سبتمبر 1991 (العمر 26 سنة)

الانتقال: من فردن بريمن الألماني إلى بروسيا دورتموند الألماني

قيمة الصفقة: 30 مليون يورو

عبدو ديالو

لاعب خط الهجوم في المنتخب الفرنسي

الميلاد: 4 مايو 1996 (العمر 22 سنة)

الانتقال: من نادي مينتز إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني

قيمة الصفقة: 28 مليون يورو