شاهد: استقبال الأبطال لمنتخب فرنسا الفائز بكأس العالم

احتفل الآلاف من المشجعين الفرنسيين بعودة منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم لكرة القدم، بموكب للحافلة التي أقلته من المطار وطافت شوارع العاصمة باريس قبل التوجه إلى استقبال رئاسي خاص.

واحتشد عشرات الآلاف في شارع الشانزليزيه والمنطقة المحيطة بقوس النصر وساحة كونكورد وحلقت طائرات حربية في السماء ورسمت ألوان العلم الفرنسي وسط إطلاق للألعاب النارية من جانب الجماهير.

واستقبل الرئيس مانويل ماكرون وزوجته المنتخب في القصر الرئاسي واحتفل معهم بالفوز بالكأس.

وقال ماكرون للاعبين "أشكركم لأنكم جعلتمونا نشعر بالفخر. لا تنسوا أبدا من أين أتيتم. كل الأندية التي تدربتم فيها في كافة أنحاء فرنسا".

وجاءت كلمة ماكرون تعليقا على ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من أن المنتخب ضم العديد من اللاعبين المنحدرين من أصول من وسط وشمال افريقيا رغم أن جميعهم باستثناء اثنين ولدوا في فرنسا.