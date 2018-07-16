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مارادونا يتولى رئاسة ناد في روسيا البيضاء

أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا
أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا
16/7/2018

تولى أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا رئاسة نادي دينامو بريست لكرة القدم في روسيا البيضاء اليوم (الاثنين) بعدما وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات.

وقال مارادونا إنه يأمل أن يصبح رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو مشجعا للفريق.

وأثار مارادونا ضجة كبيرة في روسيا البيضاء بعدما وافق على رئاسة ناد تم إنقاذه من الإفلاس قبل عامين، ويخطط للانتقال إلى بريست بعد أن ترك منصبه كمدرب للفجيرة الإماراتي.

ووصل مارادونا إلى روسيا البيضاء بعدما حضر كأس العالم سفيرا للاتحاد الدولي (فيفا) في روسيا المجاورة، حيث أثارت تصرفاته الغريبة دهشة الجميع.

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي بعد وصوله إلى بريست وسط تشجيع من عشرات المشجعين "أود التقاط صورة مع لوكاشينكو، أتمنى أن يصبح مشجعا لنا".

وأضاف "أستطيع العيش من دون مشاكل في روسيا البيضاء".

ولم يفز دينامو بريست مطلقا بالدوري المحلي، وذكرت تقارير إخبارية أن النادي منذ عامين لم يكن يملك سوى القليل من المال وكانت الجماهير في بعض الأحيان تتبرع من أجل شراء قمصان الفريق.

لكن مع قدوم مستثمر إماراتي جديد، فاز النادي بالكأس المحلية مرتين ويخطط لبناء ستاد جديد بسعة 30 ألف مشجع.

وقال فيكتور رادكوف مدير التطوير في النادي "في ظل حقيقة أن الرئيس دييغو سيعيش في بريست، فأنا أعتقد أن الناس ستأتي من جميع أنحاء العالم لمشاهدة مبارياتنا".

وتولى لاعب برشلونة ونابولي السابق (57 عاما)، الفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين، تدريب الوصل الإماراتي بجانب منتخب الأرجنتين في الفترة من 2008 إلى 2010.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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