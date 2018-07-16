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شاهد: رونالدو يلتقي جماهير يوفنتوس

16/7/2018

التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي بعد إجراء الفحوص الطبية.

وعبر العديد من الجماهير التي كانت منتظرة خارج ملعب الفريق في مدينة تورينو عن سعادتهم البالغة برؤية النجم البرتغالي، مشيرين إلى أنهم تغيبوا عن العمل وحضر بعضهم من مسافات بعيدة من أجل هذه اللحظات القليلة.

وقال مشجعون إنهم متأكدون من أن رونالدو سيقود السيدة العجوز إلى الفوز بدوري أبطال أوربا الموسم القادم.

وأكد رونالدو أنه يتطلع لكتابة التاريخ مع فريقه الجديد، مشيرا إلى الانتقال من ريال مدريد إلى يوفنتوس "كان قرارا سهلا" لأن بطل الدوري الإيطالي "واحد من أفضل الفرق في العالم" و"اعتاد على الفوز".

وأضاف "بعد ما فعلته في مانشستر يونايتد وريال مدريد، أريد أيضا أن أترك علامة في تاريخ يوفنتوس. دوري أبطال أوربا بطولة من الصعب للغاية الفوز بها، بالتأكيد أتمنى المساعدة، وأتمنى أن أعيد بعض الحظ للفريق".

المصدر : وكالات
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