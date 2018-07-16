أسئلة مهمة عن بطولة كأس العالم

إن كنت من أولئك الأشخاص الذين بدأوا بمتابعة مباريات كرة القدم وكأس العالم، مؤخراً، ولديك تساؤلات عن أمور تبدو بديهية بالنسبة لمتابعي هذه اللعبة، وتريد الإجابة عنها فإليك هذا الدليل

تعد هذه البطولة الأكثر متابعة في العالم وتتوجه إليها أنظار العالم أجمع كل أربع سنوات.

ما هو كأس العالم؟

بكل بساطة، كأس العالم هو البطولة الرياضية الأكثر أهمية على وجه الكرة الأرضية. فهو الحدث الذي تُلعب فيه كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

يعتبر جرانت وال، صاحب كتاب "أسياد كرة القدم الحديثة"، في حديثه مع موقع فوكس الأمريكي، أن عدد الدول التي تهتم بكأس العالم، أكبر بكثير من عدد الدول التي تهتم بأي حدثٍ رياضي آخر.

أقيمت أول بطولة لكأس العالم في التاريخ، في الأورغواي عام 1930. وذلك بعد أن نالت منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية شهرةً واسعة. حينها قررت الفيفا، وهي الاتحاد المسؤول عن تنظيم هذه اللعبة، أن تؤسس منافسة عالمية يستطيع من خلالها محترفو اللعبة –بدلاً من هواة الأولمبياد- أن يلعبوا فيها ويجذبوا إليها أكبر عدد ممكن من المشجعين والمتابعين.

تحولت بعد ذلك هذه البطولة إلى ظاهرة عالمية يتابعها محبو كرة القدم كل أربع سنوات بشغفٍ كبير. فهي الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم، والذي يدرّ مليارات الدولارات من الدعايات، ورعاة البطولة، ومبيعات التذاكر وأقمصة اللاعبين والمنتخبات، وحقوق البث.. إلخ.

ما هي الآلية التي تُسيّر بها البطولة؟

الآلية المتبعة في لعب المنتخبات وتأهلها إلى هذه البطولة، وفوزها أحدها أخيراً بالكأس الذهبية:-

تُقسّم منتخبات العالم وعددها 207 منتخبات، إلى ست مناطق إقليمية. تلعب على مدى سنتين مرحلة التصفيات. وهي المرحلة التي تتنافس فيها الفرق، ليصل منها 32 فريقا إلى نهائيات كأس العالم، كل ضمن منطقته. منتخب البلد المستضيف للبطولة، يتأهل تلقائياً من دون الحاجة إلى خوض مرحلة التصفيات.

يعطي "فيفا" المنطقة التي تمتلك منتخباتٍ أكثر وأقوى، عدداً أكبر من المقاعد. لهذا السبب فإن عدد الدول الأوربية الموجودة في بطولات كأس العالم، يكون أكبر من عدد المنتخبات الأفريقية أو الآسيوية مثلاً.

يتم وضع المنتخبات الثلاثة والثلاثين المتأهلة لنهائيات كأس العالم، ضمن ثماني مجموعات. كل مجموعة تحتوي على أربعة منتخبات. ويقوم "فيفا" في القرعة الأولى بوضع المنتخبا السبع المتصدرة لتصنيف الفيفا بالإضافة إلى المنتخب الثامن وهو منتخب الدولة المستضيفة، وذلك لتحديد رؤوس المجموعات. بعد ذلك يتم تحديد باقي منتخبات هذه المجموعات عن طريق القرعة أيضاً. المجموعة التي تمتلك أربعة أو ثلاثة منتخبات قوية، يطلق عليها اسم "مجموعة الموت".

تبدأ منافسات نهائيات كأس العالم، بلعب المنتخبات لمرحلة المجموعات (الدور الأول)، حيث يلعب كل فريق ثلاث مباريات، يجمع فيهم أكبر عدد ممكن من النقاط؛ في حالة الفوز، يحرز الفريق ثلاث نقاط، وفي حالة التعادل يحرز نقطة واحدة فقط. في حالة الخسارة لا يحصل الفريق على أي نقطة. فريقان اثنان يتأهلان لمرحلة الأدوار الإقصائية، وهما المنتخبان الأعلى ترتيباً في مجموعتهما.

تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية –وهي المرحلة التي يرتفع فيها ضغط محبي كرة إلى أعلى درجاته- بدور الستة عشر.

يلعب كل منتخب مباراة واحدة فقط، لا تعادل فيها، فإما الخسارة والعودة إلى ديار الوطن أو الفوز والانتقال إلى المرحلة التالية، وهي دور الثمانية، أو ربع النهائي.

تلعب المنتخبات بنفس الطريقة في الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي الذي يتأهل فيه المنتخبان اللذان سيلعبان النهائي. ولكن وقبل أن يلعب آخر فريقين مباراتهما النهائية لينال أحدهما الكأس الذهبية. يواجه كل من المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي بعضهما البعض في مباراةٍ لتحديد المركز الثالث.

في النسخة هذه مثلاً، حلّت بلجيكا في المركز الثالث في هذه المباراة التي خاضتها ضد المنتخب الإنجليزي. أما كرواتيا وفرنسا فتواجهتا معا في المباراة النهائية.

ماذا عن مدّة المباراة؟

أمّا مدة المباراة، فهي تسعون دقيقة، يتم تقسيمها إلى شوطين، يتخللهما استراحة مدتها خمس عشرة دقيقة. في نهاية كل شوط، يقوم الحكم باحتساب وقتٍ بدل الضائع، يعوَّض فيه المنتخبين عن الوقت الذي لم يلعبا فيه خلال المباراة بسبب حالات التبديل والإصابة.

في حال تعادل الفريقين في الأدوار الإقصائية، يتم تمديد مدة اللعب إلى 30 دقيقة، تُقسّم أيضاً إلى شوطين. إن استمرت نتيجة المباراة هي التعادل، تذهب المباراة إلى الركلات الترجيحية.

ما هي تقنية الفيديو المساعد للحكم VAR المستخدمة في كأس العالم؟

يُعتبر مونديال روسيا، أول مونديال يتم فيه استخدام تقنية الفيديو المساعد للحكم. وهي تقنية يستطيع من خلالها الحكم طلب إعادة لقطة معينة قد يغير فيها قراره مجرى المباراة.

وبإمكان الحكم العودة إلى الفيديو في أربع حالات فقط:

تحديد صحة الهدف المُسجّل.

تحديد صحة ضربة الجزاء من عدمها.

تحديد صحة إظهار البطاقة الحمراء وطرد اللاعب من الملعب.

الخطأ في تحديد هوية اللاعب المُعاقب.

كيف يتم اختيار البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم؟

تقوم الفيفا باستقبال ملفات الاستضافة من الدول الراغبة في احتضان هذا الحدث الكروي. بعد ذلك يتم التصويت على هذه العروض من قِبل اللجنة التنفيذية التابعة للفيفا، ويتم بعدها إعلان اسم الدولة التي ستحوز على حق استضافة كأس العالم على أرضها.

وتستطيع أكثر من دولة استضافة كأس العالم، وذلك عن طريق تقديمها لملفٍ مشترك.

واستطاعت روسيا استضافة كأس العالم، بعد أن تم التصويت لملفها على حساب ملف إنجلترا، والملف المشترك بين هولندا وبلجيكا، والملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال.

ماذا عن بطولة 2022؟ من سيكون البلد المستضيف؟

ستكون قطر أول دولة عربية تستضيف نهائيات نهائيات كأس العالم في التاريخ. واستطاعت قطر تقديم ملف عرض يحتوي على كل ما يحتاجه تنظيم حدث كروي ضخمٍ كهذا. الأمر الذي جعلها تنجح في الحصول على عدد أصواتٍ أكبر من الدول التي كانت تنافسها، مثل اليابان وكوريا الجنوبية (ملف مشترك)، أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبسبب درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية المعروفة عنها دول الخليج، قرر "الفيفا" تغيير موعد كأس العالم من فصل الصيف إلى فصل الشتاء. حيث تلعب المباراة النهائية في 18 من ديسمبر/كانون أول 2022، وهو اليوم الذي يوافق اليوم الوطني القطري.

ويدرس "الفيفا" حالياً خيار رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخباً ابتداءً من 2022.

ما هي الفيفا بالضبط؟

الفيفا هو الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتأتي كلمة "فيفا" من اختصار الاسم الفرنسي للاتحاد، والتسمية الفرنسية، سببها تأسيس الاتحاد في باريس عام 1904.

ويتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم تنظيم فعالياتٍ كروية أُخرى، إلّا أن المونديال يبقى هو الحدث الكروي الأهم بالنسبة لها وللعالم.

هذا الاتحاد مسؤول عن إدارة وتنظيم كرة القدم، والترويج لها عالمياً. هيكلها التنظيمي يشبه ذلك الخاص بالدول. والفيفا له رئيس يقود المنظمة بالكامل، تحته يأتي كونغرس مسؤول عن تمرير القوانين المتعلقة باللعبة. ويلي ذلك، لجان تتولى مهام التوجيه والإشراف.

ويتكون الفيفا من ستة اتحادات إقليمية شبه مستقلة، تساعد الاتحاد الدولي على إدارة الأمور المتعلقة باللعبة ضمن مناطقها الإقليمية، منها مثلاً تنظيم مرحلة التصفيات المؤَهِلة لنهائيات كأس العالم، وتنظيم المنافسات القارية: مثل كأس آسيا، وكأس أمم أوربا، كوبا دي أمريكا وغيرها.

وطال "الفيفا" عدّة فضائح تتعلق بقضايا فساد. ففي عام 2015، دانت وزارة العدل الأمريكية 9 مسؤولين وخمسة مديرين تنفيذين في "الفيفا" بتهم التآمر الضريبي وغسيل أموال والتدليس عن طريق الاتصالات الدولية.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبارة عن منظمة غير ربحية، وذلك على الرغم من مليارات الدولارات التي تجنيها.

ما هي المنتخبات التي عادةً ما تكون مرشحة للفوز بكأس العالم؟

من أصل 22 نسخة، ثمانية منتخبات فقط تمكنت إلى الآن من الفوز بكأس العالم، وهي: البرازيل (خمس مرّات)، إيطاليا وألمانيا (أربع مرّات لكل واحدة)، الأورغواي والأرجنتين وفرنسا(مرتان لكل فريق)، إنجلترا وإسبانيا (مرّة واحدة).

هل هناك أغنية رسمية لكأس العالم؟