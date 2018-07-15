مونديال روسيا 2018 في أرقام

فازت فرنسا بلقبها الثاني كبطل للعالم في كرة القدم بعد تغلبها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية للبطولة وفيما يلي أرقام من نسخة روسيا من كأس العالم:

تم تسجيل 169 هدفا بمتوسط 2.6 في المباراة.

أشهر الحكام البطاقة الصفراء 219 مرة بمتوسط 3.5 بطاقات صفراء في المباراة.

وقعت 4 حالات طرد بمتوسط 0.06 بطاقة حمراء في المباراة.

مرر اللاعبون 49651 تمريرة بمتوسط 775.8 تمريرة في المباراة.

المنتخب الإنجليزي هو صاحب أكثر التمريرات المكتملة بـ 3336 تمريرة.

المنتخب البلجيكي صاحب أقوى هجوم بتسجيل 16 هدفا.

منتخب بنما أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف بـ 11 هدفا.

المنتخب الكرواتي هو أكثر المنتخبات تنفيذا للهجمات بعد أن شن لاعبوه 352 هجمة على مرمى الخصوم.

المنتخب الكرواتي هو صاحب أكثر المنتخبات نجاحا في الدفاع والضغط على الخصم واستخلاص الكرة بـ 301 مرة.

البرازيلي نيمار هو صاحب أكثر اللاعبين تنفيذا لمحاولات هجومية على المرمى بـ 27 محاولة.

الكرواتي إيفان بيرشيتش أكثر اللاعبين عدوا بعد أن جرى 72 كيلومترا.

الإسباني سيرخيو راموس أكثر اللاعبين تمريرا بعد أن مرر 485 تمريرة صحيحة.

الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أكثر الحراس تصديا للهجمات بـ 27 تصديا.