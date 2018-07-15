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مونديال روسيا 2018 في أرقام

15/7/2018

فازت فرنسا بلقبها الثاني كبطل للعالم في كرة القدم بعد تغلبها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية للبطولة وفيما يلي أرقام من نسخة روسيا من كأس العالم:

  • تم تسجيل 169 هدفا بمتوسط 2.6  في المباراة.
  • أشهر الحكام البطاقة الصفراء 219 مرة بمتوسط 3.5 بطاقات صفراء في المباراة.
  • وقعت 4 حالات طرد بمتوسط 0.06 بطاقة حمراء في المباراة.
  • مرر اللاعبون 49651 تمريرة بمتوسط 775.8 تمريرة في المباراة.
  • المنتخب الإنجليزي هو صاحب أكثر التمريرات المكتملة بـ 3336 تمريرة.
  • المنتخب البلجيكي صاحب أقوى هجوم بتسجيل 16 هدفا.
  • منتخب بنما أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف بـ 11 هدفا.
  • المنتخب الكرواتي هو أكثر المنتخبات تنفيذا للهجمات بعد أن شن لاعبوه 352 هجمة على مرمى الخصوم.
  • المنتخب الكرواتي هو صاحب أكثر المنتخبات نجاحا في الدفاع والضغط على الخصم واستخلاص الكرة بـ 301 مرة.
  • البرازيلي نيمار هو صاحب أكثر اللاعبين تنفيذا لمحاولات هجومية على المرمى بـ 27 محاولة.
  • الكرواتي إيفان بيرشيتش أكثر اللاعبين عدوا بعد أن جرى 72 كيلومترا.
  • الإسباني سيرخيو راموس أكثر اللاعبين تمريرا بعد أن مرر 485 تمريرة صحيحة.
  • الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أكثر الحراس تصديا للهجمات بـ 27 تصديا.
المصدر : الفيفا
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