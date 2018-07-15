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مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا وهاري كين الهداف

كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018
كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018
15/7/2018

توج كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب صاعد لنجم فرنسا بطلة العالم كيليان مبابي.

  • جاء إيدين هازارد نجم بلجيكا في المركز الثاني وأنطوان غريزمان ثالثاً.
  • وحسم النجم الإنجليزي هاري كين الصراع على ترتيب هدافي كأس العالم متجاوزاً نجوما من حجم لوكاكو ومبابي ورونالدو وميسي ونيمار في البطولة.
  • كما نال تيبو كورتوا،حارس بلجيكا، صاحبة المركز الثالث في كأس العالم بروسيا 2018، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في المونديال.
  • توجت فرنسا بالنجمة الثانية لها بعد الفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.
     

    كابتن منتخب كرواتيا لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب

     

    النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد

     

    نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين يفوز بجائزة هداف المونديال

     

    حارس المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال
المصدر : الجزيرة مباشر
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