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شاهد: أمير قطر يتسلم من بوتين شارة تنظيم مونديال 2022

15/7/2018

سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، راية استضافة كأس العالم لكرة القدم إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي ستستضيف بلاده كأس العالم 2022.

وفي حفل بقصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، تسلم الشيخ تميم الشارة من الرئيس الروسي في حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

وفيما يلي أبرز التصريحات خلال حفل التسليم:

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:

– أهنئ روسيا رئيسا وشعبا على نجاحهم الكبير في تنظيم بطولة كأس العالم 2018.

– نتطلع للتعاون مع الأصدقاء في روسيا لتنظيم كاس العالم 2022.

– مونديال 2022 سيكون بطولة لكل العرب، وباسم كل العرب نرحب بالعالم كله في كأس العالم 2022.

 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

– أنا على يقين من أن أصدقائنا في قطر سينجحون في تنظيم كأس العالم 2022.

– روسيا فخورة بإنجازاتها في استضافة كأس العالم وستتقاسم خبرتها مع قطر.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو:

– أنا على يقين أننا سنشاهد في قطر بعد 4 سنوات نفس النجاح الذي شاهدناه في روسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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