شاهد: أمير قطر يتسلم من بوتين شارة تنظيم مونديال 2022

سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، راية استضافة كأس العالم لكرة القدم إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي ستستضيف بلاده كأس العالم 2022.
وفي حفل بقصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، تسلم الشيخ تميم الشارة من الرئيس الروسي في حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.
وفيما يلي أبرز التصريحات خلال حفل التسليم:
– أهنئ روسيا رئيسا وشعبا على نجاحهم الكبير في تنظيم بطولة كأس العالم 2018.
– نتطلع للتعاون مع الأصدقاء في روسيا لتنظيم كاس العالم 2022.
– مونديال 2022 سيكون بطولة لكل العرب، وباسم كل العرب نرحب بالعالم كله في كأس العالم 2022.
– أنا على يقين من أن أصدقائنا في قطر سينجحون في تنظيم كأس العالم 2022.
– روسيا فخورة بإنجازاتها في استضافة كأس العالم وستتقاسم خبرتها مع قطر.
– أنا على يقين أننا سنشاهد في قطر بعد 4 سنوات نفس النجاح الذي شاهدناه في روسيا.