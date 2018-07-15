أرقام من نهائي فرنسا وكرواتيا في كأس العالم 2018

فازت فرنسا بلقبها الثاني كبطل للعالم في كرة القدم بعد تغلبها على كرواتيا 4-2 في مباراة شهدت غزارة تهديفية على عكس أغلب مباريات النهائي.

الكرواتي ماريو مانزوكيتش يصبح أول لاعب على الإطلاق يهز شباك فريقه بالخطأ في نهائي كأس العالم.

هدف مانزوكيتش في مرماه هو الهدف العكسي رقم 12 في نسخة روسيا وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

ديدييه ديشان، الذي سيتم عامه الخمسين في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، أصبح ثالث مدرب ينجح في الفوز بكأس العالم بعد أن فاز بها لاعبا مثل البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانز بيكنباور.

مباراة النهائي هي أكثر مباراة نهائية تشهد أهدافا منذ فوز انجلترا 4-2 على ألمانيا الغربية بعد وقت إضافي في 1966 والأعلى في الوقت الأصلي بعد تغلب البرازيل 5-2 على السويد قبل 60 عاما.

حصل الفرنسي أنطوان غريزمان على جائزة "رجل المباراة".

توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في البطولة.

حصل الإنجليزي هاري كين على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

توج البلجيكي تيبو كرتوا بجائزة "القفاز الذهبي" كأحسن حارس مرمى في البطولة

اختير الفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعب صاعد في البطولة.