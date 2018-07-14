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هازارد يلمح إلى رحيله عن تشلسي الإنجليزي

قائد المنتخب البلجيكي إدين هازارد بعد تتويج بلاده بالمركز الثالث في كأس العالم بروسيا 2018
قائد المنتخب البلجيكي إدين هازارد بعد تتويج بلاده بالمركز الثالث في كأس العالم بروسيا 2018
14/7/2018

ألمح قائد المنتخب البلجيكي إدين هازارد (السبت) إلى احتمالية رحيله عن فريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المقبل.

تلميحات هازارد جاءت عقب فوز منتخب بلاده على إنجلترا بهدفين من دون رد والفوز بالميدالية البرونزية للمونديال الروسي.

وقال هازارد عقب نهاية المبارة: "بعد ست سنوات رائعة في تشلسي ربما يكون قد حان الوقت لاختبار شيء مختلف، بكل تأكيد بعد كأس العالم هذه أستطيع أن أقرر إذا ما كنت سأواصل مع تشلسي أو أرحل".

وأضاف "النادي هو صاحب القرار النهائي، إذا سمحوا لي بالخروج فأنتم تعرفون وجهتي المفضلة".

وأشارت وسائل الإعلام الأجنبية إلى دخول ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مع هازارد لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا إلى يوفينتوس الإيطالي.

وأحرز هازارد لقب الدوري الانجليزي مع تشلسي (مرتين) عامي 2015 و2017، منذ انضمامه إلى صفوفه قبل ستة أعوام قادمًا من نادي ليل الفرنسي.

المصدر : الأناضول
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