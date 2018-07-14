ليفربول يضم شاكيري مهاجم سويسرا لخمس سنوات

تعاقد فريق (ليفربول) المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع اللاعب "شيردان شاكيري" مهاجم سويسرا من ستوك سيتي لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام محلية قالت إن شاكيري انضم إلى ليفربول مقابل 13.5 مليون جنيه استرليني (17.86 مليون دولار).

ولعب شاكيري أساسيا في كل مباريات سويسرا في كأس العالم هذا العام قبل خروجها بالخسارة أمام السويد في دور الستة عشر، وسجل 21 هدفا في 74 مباراة مع بلاده من بينها هدف الفوز في الوقت القاتل أمام صربيا في دور المجموعات في روسيا.

وصانع اللعب الموهوب هو ثالث صفقات ليفربول في فترة الانتقالات الحالية بعد وصول فابينيو لاعب وسط موناكو ونابي كيتا من رازن بال شبورت لايبزيج.

وقال مدرب النادي "يورغن كلوب" إن شاكيري يصنع فارقا كبيرا مع أي فريق لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، مؤكدا أن ذلك يمنحهم مرونة كبيرة.

وأضاف كلوب "أعرفه جيدا منذ أن كان يلعب في سويسرا وكذلك في ألمانيا.. أنا معجب به منذ فترة طويلة" وتابع "يعرف الدوري الممتاز جيدا وطبيعة اللعب فيه.. قدم عروضا جيدة جدا في كأس العالم ولذلك يأتي إلينا مفعما بالثقة".

مسيرة اللاعب السويسري شيردان شاكيري:

* بدأ شاكيري مسيرته في بازل وانضم إلى بايرن ميونيخ في 2012 لمدة عامين ونصف مع العملاق الألماني قبل أن ينتقل لستة أشهر إلى انترناسيونالي.

* فاز بألقاب للدوري في سويسرا وألمانيا إضافة إلى دوري أبطال أوربا مع بايرن في 2013.

* انضم شاكيري إلى ستوك في 2015 وسجل 15 هدفا في 84 مباراة على مدار ثلاثة مواسم مع النادي الذي هبط للدرجة الثانية الموسم الماضي.

* شاكيري (26 عاما) قال لموقع ليفربول على الإنترنت "إنه ناد كبير ويملك تاريخا عريقا ولاعبين ممتازين ومدربا رائعا- يورغن كلوب- ولذا أنا سعيد بوجودي هنا".

* المهاجم السويسري أعرب عن سعادته بتحقيق هدفه بالانضمام إلى ليفربول وعن رغبته في تطوير مستواه، وأنه جاء إلى هنا من أجل تحقيق هذا الأمر.