البث الحي
رياضة

كم يزن كأس العالم من الذهب الخالص؟

14/7/2018

يتساءل محبو كرة القدم عن أغلى الكؤوس في عالم الساحرة المستديرة، ويتطلع كثيرون لمعلومات عنه وتصميم والفائزين به، ونرصد في التقرير أبرز المعلومات المتعلقة بالكأس الذهبية.

كأس العالم، هي بطولة دولية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تضم المنتخبات من جميع بلدان العالم، وتم إطلاقها لأول مرة في عام 1930، وتعقد كل 4 سنوات.

صمم كأس العالم بواسطة النحات الفرنسي أبيل لافلور، الذي صنعه من الذهب الخالص ذو قاعدة من الرخام الأبيض، وفي عام 1958 تم استبداله بقاعدة مصنوعة من لازورد الأزرق (حجر كريم) ويبلغ ارتفاعه 35 سنتيمتر ووزنه 3.8 كيلو غرام.

وكان التصميم الأول لكأس العالم على شكل تمثال مجنح (إله النصر عند اليونانيين) يحمل على رأسه قدر ذهبي كرمز لتتويج الفريق المنتصر بالبطولة.

وفي 20 مارس/ أذار 1966، قبل انطلاق البطولة بأربعة شهور، تمت سرقة الكأس في إنجلترا من قبل لص خلال المعرض العام في قاعة منستير المركزية، و تم العثور عليه بعد أسبوع من سرقته ملفوفًا في صحيفة أسفل سور حديقة في أحد ضواحي منطقة نوروود جنوب مدينة لندن.
ويدين العالم بالفضل في العثور على الكأس المسروقة وقتها إلى الكلب "بيكليز"، وبعد هذه الواقعة، صنع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، نسخة طبق الأصل من الكأس لاستخدامها في الاحتفالات بعد المباراة، كإجراء أمني، ثم ظهر الكأس مرة أخرى عام 1997 وتم عرضه في مزاد علني وتم بيعه بقيمة 254.500 جنيه إسترليني، وكانت (فيفا) هي المشتري، وهو معروض حاليًا في مدينة مانشستر بإنجلترا.

وفي عام 1970 فاز المنتخب البرازيلي بالبطولة للمرة الثالثة، مما سمح لهم "طبقا للقوانين" بالاحتفاظ بالكأس الحقيقي للأبد، والذي تم وضعه في مقر اتحاد البرازيل للعبة.

ولكن في 19 ديسمبر/ كانون الأول 1983 تم سرقته من الكابينة للمرة الثانية من قبل أربعة رجال كان محكومًا عليهم بالحبس غيابيًا، ولم يتم استعادة هذا الكأس إلى الأبد.

وكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم ايستمان كوداك لصناعة كأس بديل، والذي كان يزن 5 كيلو غرامات من الذهب عيار 18 بنسبة 75٪ مع قاعدة قطرها 13 سم والتي تحتوي على طبقتين من المرمر، على يد الفنان الإيطالي سيلفيو جازانيجا، في مدينة باديرنو دونيانوفي شمال إيطاليا، وقدمت هذه النسخة إلى البرازيل.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)

وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)

بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)