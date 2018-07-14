شاهد: كيربر تهزم سيرينا وليامز وتفوز بلقب ويمبلدون للتنس

فاجأت الألمانية أنجليك كيربر منافستها الأمريكية سيرينا وليامز بفوزها عليها 6-3 و6-3 لتنال أول القابها على صعيد فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس.

واستغلت المصنفة 11 الأخطاء التي ارتكبتها اللاعبة الأمريكية بطلة ويمبلدون سبع مرات لتصبح أول ألمانية تفوز باللقب منذ شتيفي غراف في 1996.

وسعت سيرينا لانتزاع اللقب الثامن لمعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى والبالغ 24 لقبا والمسجل باسم مارغريت كورت.

وكانت سيرينا، 36 عاما، تتطلع أيضا لأن تصبح أول أم تفوز بلقب ويمبلدون منذ الأسترالية إيفون غولاغونغ عام 1980.

وهذه هي البطولة الرابعة التي تخوضها سيرينا منذ ميلاد طفلتها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبدا من الصعب التغلب على سيرينا، التي لم تخسر في ملاعب ويمبلدون منذ 2014، خلال البطولة وخسرت مجموعة واحدة خلال مشوارها نحو النهائي العاشر لها في ويمبلدون.

ولم تواجه سيرينا أية لاعبة قوية مثل كيربر خلال مشوارها في البطولة حيث أجبرت اللاعبة الألمانية منافستها على ارتكاب العديد من الأخطاء في حين سددت كيربر ضربات ناجحة بشكل جيد.

وفقدت سيرينا إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الأولى ورغم ذلك حاولت استعادة قوتها في الثانية لكنها قدمت شوطا سيئا والنتيجة 2-3 لتكسر كيربر بضربة ناجحة.

وبدت كيربر متوترة مع إرسالها لحسم المباراة وهي متقدمة 5-3 لكن عادت سيرينا وتعادلت 30-30 لكن اللاعبة الألمانية تمكنت من الاحتفال عندما سددت سيرينا ضربة خلفية في الشبكة في النقطة الأولى لحسم المباراة.

ونجحت كيربر بهذا الفوز، الذي ثأرت من خلاله لخسارتها في نهائي 2016 أمام سيرينا، في إيقاف سلسلة متتالية من الانتصارات للاعبة الأمريكية في ويمبلدون، وبلغت 20 انتصارا.

وسبق لكيربر، 30 عاما، أن فازت بلقبي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة عام 2016.