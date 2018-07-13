كأس العالم في أرقام

بعد انتهاء الدور نصف النهائي وتحديد طرفي النهائي نذكر فيما يلي أهم الأرقام والطرائف ونحلق في تاريخ المونديال: –

لمحة تاريخية:-

4 منتخبات وصلت للنهائي 8 مرات ولم تحصل عليه وهذه الدول هي:

هولندا 3 مرات ولم تحصل عليه أعوام 1974 و1978 و2010

تشيكوسلوفاكيا مرتين عامي 1934 و1962

المجر مرتين عامي 1938 و1954

السويد مرة واحدة عام 1958

8 منتخبات وصلت للنهائي وحصلت عليه:-

8 مرات لألمانيا في النهائي وحصلت على البطولة 4 مرات.

7 مرات للبرازيل وحصلت عليها 5 مرات.

6 مرات لإيطاليا وحصلت عليها 4 مرات.

5 مرات للأرجنتين وحصلت عليها مرتين.

مرتان لأورغواي وحصلت فيهما على الكأس.

مرة واحدة لإنجلترا وحصلت عليها.

مرة واحدة لإسبانيا وحصلت عليها.

وهذه هي المرة الثالثة لفرنسا، فهل هل تحصل على الكأس الثانية، أم تبقي كما هي ببطولة واحدة؟

وهذه أول مرة لكرواتيا فهي تحقق أول لقب، وتدخل سجل الأبطال أم تفقده كما فقدته المنتخبات الأربعة الأخرى؟

طرائف نهائي هذه البطولة بين فرنسا وكرواتيا:-

الظهور الأول لكرواتيا كان في كأس العالم بفرنسا 1998 بعد انفصالها عن يوغسلافيا وحققت المركز الثالث

كرواتيا التقت منتخب الديوك الفرنسية أصحاب التنظيم والجمهور في نصف النهائي وانهزمت بنتيجة 1/2

يلتقي المنتخبان بعد 20 عاما في روسيا وفي نهائي البطولة، فهل تأخذ بثأرها من الديوك؟

بعد العام 1998 شاركت كرواتيا ثلاث مرات غير هذه المرة، وكانت تخرج من الدور الأول.

أرقام سريعة