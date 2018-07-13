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فيفا: ندرس مع قطر زيادة منتخبات كأس العالم المقبلة إلى 48

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي
13/7/2018

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة، إن مجلس "فيفا" يدرس مع قطر إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 من 32 إلى 48 فريقا.

وهذه أبرز تصريحات رئيس"فيفا" خلال مؤتمر صحفي اليوم في موسكو:

– قررنا في مجلس "فيفا" زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا.

– لم يتم اتخاذ قرار بشأن عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.  

– سندرس مع قطر إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم.

– بطولة كأس العالم في روسيا أظهرت مهارات منتخبات عديدة رغم سيطرة الأوربيين على النتائج.

– قلقون إزاء أوضاع كرة القدم في دول أفريقية ونسعى لإيجاد حلول.

– نيمار لاعب رائع ويتمتع بمواهب استثنائية، وسوف يظهر لنا في المستقبل مهاراته الكروية الحقيقية.

– سعداء لإنقاذ الأطفال الذين حوصروا داخل كهف في تايلند، ودعوناهم لحضور نهائي كأس العالم لكن للأسف لن يستطيعوا الحضور لأنهم بحاجة للبقاء في المستشفى.

– 3 مليارات شخص شاهدوا مباريات كأس العالم على التلفزيون، وأكثر من مليون شخص زاروا روسيا.

– بطولة كأس العالم في روسيا هي الأفضل في تاريخ البطولة.

– 98% من ملاعب مونديال روسيا ممتلئة، وطريقة تشغيلها وإدارتها ممتازة.

– مستوى تنظيم بطولة كأس العالم في روسيا غير مسبوق.

–  نظام حكم الفيديو المساعد سار بشكل جيد جدا رغم المخاوف الأولية.

– حكم الفيديو المساعد لن يغير كرة القدم، الأمر يتعلق بتطهير كرة القدم وجعلها أكثر صدقا وشفافية ومساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة.

– انتهت الأهداف التي تأتي من موقف تسلل، على الأقل في وجود حكم الفيديو المساعد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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