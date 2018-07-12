ماذا تعرف عن أصغر بلد يتأهل لنهائي المونديال منذ 1950؟

أصبحت كرواتيا أصغر دولة من حيث التعداد السكاني تبلغ نهائي بطولة كأس العالم منذ تغلب منتخب أوروغواي على نظيره البرازيلي في المباراة الختامية لمونديال 1950.

وتغلب المنتخب الكرواتي على نظيره الإنجليزي 2 / 1 مساء الأربعاء على استاد "لوجنيكي" العريق في العاصمة الروسية موسكو ليلتقي نظيره الفرنسي في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

بلد صغير وحلم كبير:

"بلد صغير وحلم كبير" هو شعار المنتخب الكرواتي المكتوب على الحافلة التي تنقل الفريق وربما يتحقق لهم الحلم الكبير بالفوز بكأس العالم لأول مرة، حين يكون المنتخب الكرواتي الأحد المقبل ممثلا لأصغر دولة من حيث التعداد السكاني تصل لنهائي المونديال منذ 1950.

وكانت كرواتيا أعلنت استقلالها عام 1991 عن يوغسلافيا السابقة.

الاحتفالات عمت كرواتيا بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي

كرواتيا:

عدد السكان: 4.1 مليون نسمة.

المساحة: 56 ألف و594 كيلومترا مربعا.

الترتيب في تصنيف الفيفا: المركز 20.

أفضل إنجاز سابق للفريق: المركز الثالث في مونديال 1998 بفرنسا.

عدد لاعبي المنتخب بالدوري الكرواتي: لاعبان من 23 لاعبا بالقائمة.

فازت كرواتيا على الدنمارك بركلات الترجيح 3-2

مشوار حافل في روسيا:

تألق المنتخب الكرواتي في الدور الأول من نهائيات كأس العالم بالفوز في المباريات الثلاث، إذ فاز بهدفين مقابل لا شيء أمام نيجيريا، وسحق الفريق الكرواتي الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد، وختمت الدور الأول بالتغلب على أيسلندا بهدفين لهدف.

وفي دور الـ 16 فازت كرواتيا على الدنمارك بركلات الترجيح 3-2، وذلك بعد مباراة امتدت للوقت الإضافي وتعادل فيها الفريقان بهدف لمثله.

وتكررت مأساة الوقت الإضافي في دور الثمانية أمام روسيا، إذ تعادل الفريقان خلال الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بهدفين لكل منها، لكن الفريق الكرواتي نجح في حسم المباراة لصالحة 4-3 في ركلات الترجيح.

وفي الدور قبل النهائي تعادل الكروات مع الإنجليز في الوقت الأصلي بهدف لمثله، لكن مانزوكيتش نجح في إحراز هدف في الوقت الإضافي ليصعد فريقه إلى نهائي المونديال لمواجهة فرنسا.

أسطورة الفريق:

توج دافور سوكر هدافا لمونديال 1998 بفرنسا برصيد 6 أهداف، ولعب سوكر لفريقي ريال مدريد وأشبيلية الإسبانيين كما فاز بلقب أفضل لاعب في كرواتيا في ستة أعوام ويترأس حاليا الاتحاد الكرواتي لكرة القدم.

نجم الفريق:

لوكا مودريتش نجم المنتخب الكرواتي

يمثل لوكا مودريتش أفضل لاعبي المنتخب الكرواتي لكرة القدم حاليا، وهو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم حيث يتمتع برؤية رائعة للملعب وقدرة على قراءة اللعب والوجود في المكان المناسب والانتشار الجيد في الملعب بالإضافة لإمكانياته الخططية الرائعة.

مدرب الفريق:

تولى زلاتكو داليتش تدريب المنتخب الكرواتي في أكتوبر/ تشرين أول 2017 عندما كان الفريق على وشك الخروج صفر اليدين من التصفيات المؤهلة للمونديال، ولكنه قاد الفريق إلى التأهل بنجاح ثم قاده لبلوغ المباراة النهائية.

ويمثل المونديال الحالي أول تحد كبير في مسيرته التدريبية علما بأنه وقع عقدا مع الفريق حتى2020.

كرة القدم في كرواتيا:

عدد اللاعبين في سن كرة القدم بكرواتيا (من 15 إلى 34 عاما): 534 ألف لاعب.

أندية كرة القدم في كرواتيا: نحو 1500 نادي بها نحو 3500 فريق.