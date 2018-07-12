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شاهد: ملايين المشاهدات لفيديو لرجال إطفاء في كرواتيا

12/7/2018

حقق مقطع مصور لرجال إطفاء في العاصمة الكرواتية زغرب ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة الإطفاء في زغرب فيديو صورته كاميرا مراقبة لرجال إطفاء وهو يشاهدون ركلات الترجيح التي حسمتها كرواتيا لصالحها أمام روسيا في دور الـ 8 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقبيل الركلة الأخيرة لكرواتيا والتي سددها إيفان راكيتيتش، انطلق جرس الإنذار ليهرع أغلب الجالسين لارتداء زي العمل والانطلاق بسيارات الإطفاء.

وبعد خروج السيارات سدد راكيتيتش هدف الفوز الذي قاد بلاده إلى الدور قبل النهائي.

ونشرت إدارة الإطفاء في زغرب المقطع قبل مباراة كرواتيا وإنجلترا من أجل دعوة الجماهير لعدم استخدام الألعاب النارية عقب المباريات.

وطلبت الصفحة من الجماهير عدم استخدام الألعاب النارية والحذر حتى يتمكنوا هم أيضا من مشاهدة المباريات.

وحظي الموقع بأكثر من مليون و300 ألف مشاهدة على الصفحة فقط، وقام أكثر من 13 ألف شخص بإعادة نشره.

المصدر : رويترز
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