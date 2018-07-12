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شاهد: مانزوكيتش يقود كرواتيا إلى نهائي كأس العالم على حساب إنجلترا

11/7/2018

تأهلت كرواتيا للمباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعدما سجل ماريو مانزوكيتش هدفا في الشوط الإضافي الثاني لتفوز 2-1 على إنجلترا الأربعاء.

ومرر إيفان بريشيتش الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء وانقض مانزوكيتش عليها ليهز شباك الحارس جوردان بيكفورد قبل 11 دقيقة على انتهاء الوقت الإضافي ليضمن مواجهة كرواتيا مع فرنسا في النهائي يوم الأحد.

كانت انطلاقة إنجلترا رائعة عندما افتتحت التسجيل مبكرا عبر كيران تريبيير من ركلة حرة في الدقيقة الخامسة وبدت أكثر خطورة خلال الشوط الأول.

واستعادت كرواتيا توازنها في الشوط الثاني ونجح بريشيتش في إدراك التعادل من متابعة لتمريرة شيمه فرساليكو العرضية في الدقيقة 68.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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