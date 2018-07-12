شاهد: حكومة كرواتيا تعقد اجتماعا بزي منتخبها الوطني

عقد وزراء حكومة كرواتيا اليوم الخميس، جلسة وهم يرتدون قمصان المنتخب الوطني ذات اللونين الأحمر والأبيض احتفالا بفوز المنتخب على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

ووصل وزراء الحكومة الكرواتية إلى اجتماعهم الخميس، وهم يرتدون القمصان الحمراء والبيضاء الخاصة بمنتخب بلادهم، وذلك احتفالاً بفوزه في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وفازت كرواتيا على إنجلترا 2-1 في موسكو أمس الأربعاء لتصل إلى الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخها، وتواجه فرنسا يوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش في بداية جلسة الحكومة "إن ما حدث أمس في موسكو هو أفضل دعاية ممكنة لبلادنا على المستوى الدولي..هذا نجاح لبلد صغير ذي قلب كبير".

ولفت إلى أن المنتخب استطاع التقدم أبعد من أفضل إنجازاته السابقة عام 1998، ما يؤكد شيئاً واحداً حسب قوله" لقد أصبحنا قوةً عالميةً في كرة القدم. بعد هذا سنملك ثقةً أكبر ببلادنا، ليس في كرة القدم وحسب، ولكن عموماً."

وكان رئيس الوزراء بلينكوفيتش، قد حضر مباراة الفريق الكرواتي أمس.

وقال ميلان كوغوندغيتش، وزير الصحة" العالم بأجمعه يتحدث عن كرواتيا.. جميعهم يرددون اسم بلادنا، ويذكرون قميصها الرياضي، وساحاتها.. إنه شعور رائع."

أمّا غدارفكو ماريتش، وزير الاقتصاد فقد أعرب عن فخره بالفريق وقال "فخور جداً، ومتأكد أننا سنكون الأبطال. هزمنا الإنجليز، والآن سنسحق الفرنسيين، وسنكون الأبطال القادمين."

يذكر أن وصول المنتخب الكرواتي إلى النهائي هو أهم إنجازاته في تاريخه، ويتفوق على إنجازه الأفضل السابق عام 1998 عندما حقق المركز الثالث في البطولة.