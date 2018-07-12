الفيفا: كأس العالم خالية من المنشطات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إنه لم يسجل أي تعاطي للمنشطات من بين نحو 4000 عينة تم جمعها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي وخلال نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وجمع الفيفا 2761 عينة قبل كأس العالم و626 عينة أخرى خلال البطولة، منها 108 عينات في غير أيام المباريات، في إطار أكبر برنامج من نوعه بكأس العالم.

وقال الفيفا إنه تم إجراء أكثر من الفي اختبار للمنشطات على عينات اللاعبين المشاركين في النهائيات منذ شهر يناير/ كانون الثاني من قبل الفيفا ووكالات مكافحة المنشطات المحلية والاتحادات القارية.

وذكر الفيفا في بيان "يتم استكمال الاختبارات المعتادة من خلال لجوء الفيفا لبرنامج جواز السفر الحيوي الموجود لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.. بموجب هذا الجواز فان كافة نتائج الاختبارات، بما في ذلك تلك التي اجرتها الاتحادات الوطنية والوكالات المحلية لمكافحة المنشطات خلال البطولات الدولية الكروية الكبرى اضافة للبطولات المحلية، يتم تجميعها في جواز سفر حيوي يخص الرياضي ويوجد في نظام الادارة والتحكم التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والذي يضم فئة لقياس الدم وأخرى لقياس البول".

وخضع جميع اللاعبين المشاركين في النهائيات الحالية لاختبارات لم يجر الإعلان عنها قبل وخلال النهائيات.

وبصفة عامة، فإن كل لاعب من لاعبي المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي لكأس العالم (فرنسا وكرواتيا وبلجيكا وإنجلترا) خضع لأكثر من أربعة اختبارات للمنشطات.

ويجري تخزين كافة العينات لمدة عشرة أعوام وتظل قابلة للفحص في أي وقت في المستقبل.