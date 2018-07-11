محرز ينضم لمانشستر سيتي قادما من ليستر

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر سيتي لخمس سنوات.

ولم يكشف سيتي عن قيمة الصفقة؛ لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 79.64 مليون دولار).

وقال محرز، 27 عاما، إنه انتقل إلى ناديه الجديد ليحقق مزيدا من البطولات وتطوير أدائه.

وأضاف "أنا سعيد للغاية بالانضمام لصفوف سيتي الذي يقدم كرة قدم رائعة بقيادة المدرب بيب غوارديولا. بيب يقدم كرة قدم هجومية وهو ما يناسبني تماما. قدم الفريق عروضا متميزة الموسم الماضي. مانشستر سيتي يعيد صياغة الكرة الإنجليزية وأريد أن أكون جزءا من هذا الفريق".

وقال محرز "أعتقد أنه يمكننا مواصلة النجاح في السنوات المقبلة وأعتقد أن مستواي سيتطور تحت إدارة بيب".

ولعب محرز 179 مباراة مع ليستر سيتي وسجل 48 هدفا وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.