شاهد: فرنسا في نهائي كأس العالم برأسية أومتيتي في بلجيكا

صعد المنتخب الفرنسي إلى المباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البلجيكي 1-صفر في مباراة مثيرة.

وستواجه فرنسا الفائز من لقاء إنجلترا وكرواتيا في النهائي الأحد المقبل في موسكو، حيث تسعى فرنسا للفوز بالبطولة لثاني مرة في تاريخها بعد نسخة 1998 التي استضافتها على أرضها.

وسيطرت بلجيكا على وسط الملعب في بداية المباراة حيث عمدت فرنسا لتأمين الدفاع خشية الهجمات المرتدة من هازارد ودي بروين، لكنه لم يكن نهجا سلبيا تماما حيث شكلت فرنسا أيضا خطورة في الهجمات المرتدة.

وسجل صمويل أومتيتي هدف الفوز لفرنسا من متابعة لركلة ركنية نفذها أنطوان غريزمان ليرتقى أومتيتي عاليا ويخدع مروان فيلايني على القائم القريب ويسدد برأسه في الشباك ليضع فرنسا في المقدمة في الدقيقة 51 من المباراة.

وبعد تقدمها أظهرت فرنسا صلابة دفاعية لتحبط هجمات ثنائي بلجيكا إيدن هازارد وكيفن دي بروين لتحسم المباراة وتبلغ ثاني نهائي على التوالي في بطولة كبرى بعد الخسارة أمام البرتغال في بطولة أوروبا 2016.

وقبل المباراة قال خبراء إن فرنسا في حاجة للارتقاء بمستواها أكثر لتخطي بلجيكا وهو ما فعلته اليوم.

لكن الشيء الذي سيخيف الفائز من مباراة الغد عندما يقابل فرنسا في النهائي ان فريق المدرب ديشان لا يزال بمقدوره التحسن أكثر.

وأكد ديشان، الذي أشرف على فرنسا في بطولة أوروبا 2016 وكان قائدا لها في الملعب عندما فازت بكأس العالم 1998 هذا الأمر.

وقال "أظهرنا شخصيتنا وقوتنا الذهنية. كانت مباراة صعبة جدا الليلة. بذلنا مجهودا كبيرا من الناحية الدفاعية. كان يتعين علينا الاستفادة أكثر من الهجمات المرتدة لكني أوجه التهنئة والتحية للاعبين والجهاز الفني".

وعبر روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا عن خيبة أمله لخروج فريقه من البطولة بهدف من ركلة ثابتة واحدة وهو أمر مألوف في هذه النسخة.

وقال "للأسف صنعت ركلة ثابتة الفارق. المباراة كانت متكافئة جدا وكان سيحسمها الحظ أمام المرمى".