إلغاء بطولة السوبر المصري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء إقامة السوبر المصري السعودي في الرياض والقاهرة.

ووفقا للقرار، الذي نشره تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن القرار جاء بناء على عدم اتفاق الأطراف ذات العلاقة في الجانب المصري، على مواعيد مناسبة لإقامة المباراتين في الرياض والقاهرة.

واتفق الطرفان المصري والسعودي منذ عدة أشهر على عودة البطولة مرة أخرى للنور بين بطلي الدوري المصري والسعودي وأخرى بين بطلي الكأس، وكان من المفترض أن تقام مباراة السوبر المصري والسعودي بين الأهلي والهلال "أبطال الدوري" في جدة، بينما تقام أبطال الكأس الزمالك واتحاد جدة في القاهرة.